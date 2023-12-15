KIKO Christmas Adventure Hadir di The Park Mall Solo, Meriahkan Perayaan Nataru 2024

MENYAMBUT libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2023, MNC Licensing berkolaborasi dengan The Park Mall Solo, bersama FUTUREVAST x Provaliant menghadirkan animasi favorit karya anak bangsa yaitu KIKO. Mengusung tema “KIKO Christmas Adventure” acara digelar mulai 15 Desember 2023–14 Januari 2024 di main atrium, The Park Mall Solo, Jawa Tengah.

Bussiness & Marketing Director The Park Mall Solo Danny Johannes menyambut baik kehadiran KIKO yang akan menjadi bagian dari keseruan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2024. Selama satu bulan penuh, anak-anak diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan antara lain ship inflatable, giant pool, trampoline.

“Selain itu, bagian utama dari keseruan acara ini adalah Meet and Greet serta Sing and Dance langsung dengan karakter KIKO, Lola, dan Poli yang akan berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB. Di sini, anak-anak dapat langsung bertemu dengan karakter favorit yang biasa mereka lihat hanya di layar kaca,” kata Danny Johannes saat pembukaan KIKO Christmas Adventure, Jumat (15/12/2023).