Apa Perbedaan Digital Nomad dan Shuttler? Berikut Penjelasannya

DUNIA digital berkembang semakin pesat, kemudahan akses teknologi dapat dirasakan di seluruh aspek. Sekali pun dalam bidang pekerjaan.

Ditemukan cara-cara baru untuk orang-orang yang ingin bekerja dari mana pun dan bagi mereka yang masih memertahankan sistem ke kantor setiap hari.

Ada istilah digital nomad dan shuttler bagi para pekerja. Digital nomad atau nomaden digital adalah sebutan untuk orang yang bekerja secara online dan berpindah-pindah.

Orang yang seperti ini lebih fleksibel dalam melakukan pekerjaan, mereka bisa sambil menjelajahi dunia.

Gaya hidup ini menjadi umum dan kini jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Hal ini merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah. Sehingga, membuat kerja jarak jauh lebih mudah diakses dan eksis.

Digital nomad sebetulnya sudah ada sejak internet sudah ada, jenis pekerjaan seperti ini kerap disebut 'remote'.

Namun ada kekurangan dari model bekerja nomaden, yaitu merasa kesepian, tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang-orang, jam kerja yang tidak tentu, dan ketidakstabilan internet membuat pekerjaan tertunda.