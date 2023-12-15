Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Perbedaan Digital Nomad dan Shuttler? Berikut Penjelasannya

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |11:02 WIB
Apa Perbedaan Digital Nomad dan Shuttler? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi Digital Nomad (Foto: Freepik)
A
A
A

DUNIA digital berkembang semakin pesat, kemudahan akses teknologi dapat dirasakan di seluruh aspek. Sekali pun dalam bidang pekerjaan.

Ditemukan cara-cara baru untuk orang-orang yang ingin bekerja dari mana pun dan bagi mereka yang masih memertahankan sistem ke kantor setiap hari.

Ada istilah digital nomad dan shuttler bagi para pekerja. Digital nomad atau nomaden digital adalah sebutan untuk orang yang bekerja secara online dan berpindah-pindah.

Orang yang seperti ini lebih fleksibel dalam melakukan pekerjaan, mereka bisa sambil menjelajahi dunia.

Infografis Tren Traveling 2023

Gaya hidup ini menjadi umum dan kini jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Hal ini merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah. Sehingga, membuat kerja jarak jauh lebih mudah diakses dan eksis.

Digital nomad sebetulnya sudah ada sejak internet sudah ada, jenis pekerjaan seperti ini kerap disebut 'remote'.

Namun ada kekurangan dari model bekerja nomaden, yaitu merasa kesepian, tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang-orang, jam kerja yang tidak tentu, dan ketidakstabilan internet membuat pekerjaan tertunda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement