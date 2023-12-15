Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bikin Tidur Tak Nyaman, Inilah Posisi Kursi yang Perlu Dihindari saat Naik Pesawat

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |07:16 WIB
Bikin Tidur Tak Nyaman, Inilah Posisi Kursi yang Perlu Dihindari saat Naik Pesawat
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
SEORANG mantan pramugari merekomendasikan agar setiap penumpang yang ingin tidur di pesawat agar menghindari area tertentu yang paling buruk seperti kebisingan, gangguan, dan aroma tak sedap.

Kebnyakan orang lebih memilih kursi dekat jendela saat naik pesawat. Namun, seringkali membiarkannya untuk menghindari biaya tambahan.

Mantan pramugari Jane Hawkes menyebut, ada kursi yang harus selalu Anda hindari jika ingin tidur di pesawat. Ia pun berbagi tips terbaiknya untuk mengatasi jet lag kepada Express.

Menurut dia, ada satu tempat yang merupakan tempat terburuk untuk duduk di pesawat. Posisi duduk di situ dapat menghalangi Anda untuk tidur dengan nyaman sehingga menyebabkan gangguan pada beberapa hari pertama liburan.

Infografis Bagian Terlarang oleh Penumpang Pesawat

Jika Anda dapat memilih tempat duduk secara gratis atau Anda bersedia mengeluarkan beberapa uang tambahan.

Jane merekomendasikan untuk menghindari kursi yang dipenuhi dengan kebisingan. Rupanya, semakin jauh Anda duduk, semakin sedikit waktu tidur yang Anda dapatkan.

"Bagian belakang pesawat bisa lebih berisik seperti halnya tempat duduk mana pun di sekitar area dapur," ucap Jane menyitir Daily Star.

Jadi, jika Anda menginginkan tempat duduk yang tenang, Anda harus memilih tempat duduk yang lebih dekat ke bagian depan pesawat dan jauh dari dapur tempat kru menyajikan makanan dan minuman.

Telusuri berita women lainnya
