HOME WOMEN TRAVEL

Bandung Barat Harus Maksimalkan Kehadiran Whoosh, Sandiaga Ingatkan Budaya Antre dan Tepat Waktu

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |05:15 WIB
Bandung Barat Harus Maksimalkan Kehadiran Whoosh, Sandiaga Ingatkan Budaya Antre dan Tepat Waktu
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus dapat memaksimalkan peluang dari meningkatnya kunjungan wisatawan menyusul hadirnya layanan aksesibilitas Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) atau Whoosh.

Saat menjadi pembicara kunci di acara 'Pelatihan Membangun Bisnis Kreatif Dari Nol Menjadi Besar' di Ambrogio Patisserie Kota Baru Parahyangan Bumi Palangkawati, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sandi mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, kunjungan wisatawan ke Jawa Barat meningkat secara signifikan setelah hadirnya kereta cepat.

"Terlebih saat libur nataru, Jawa Barat menjadi destinasi favorit untuk wisatawan di mana diperkirakan total pergerakan wisatawan nusantara saat libur nataru mencapai 107 juta pergerakan,” kata dia mengutip laman Kemenparekraf.

Infografis Tren Traveling 2023

Kabupaten Bandung Barat dengan ragam daya tarik wisata dan juga ekonomi kreatif lanjut Sandi, harus dapat mengambil peluang dengan terus melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan fokus pada hadirnya pariwisata hijau.

"Saya yakin ini bukan hanya menghadirkan infrastruktur kelas dunia, tapi budaya yang luar biasa. Jadi budaya antre, budaya tepat waktu, budaya gerak cepat, mobilitas tinggi, ini yang kita harapkan. Budaya efisien ini akan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi kita membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat kita," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf bersama seluruh pihak terkait siap untuk mendukung pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadirkan produk dan layanan parekraf yang berkualitas dan berkelanjutan.

