Bangga! 8 Kota Indonesia Masuk 100 Best Food Cities Versi Taste Atlas, Ada Jakarta hingga Bandung

Siomay, kuliner nikmat khas Bandung, Jawa Barat yang diakui dunia (Foto: Instagram/@nova_madethis)

INDONESIA untuk kesekian kalinya meraih prestasi di kancah internasional melalui industri kulinernya. Teranyar, sebanyak enam kota di Indonesia sukses masuk dalam daftar 100 Best Food Cities (Makanan Kota Terbaik) versi Taste Atlas.

Momen itu terpampang di sosial media Instagram, Taste Atlas. Terlihat ada enam kota di Tanah Air ini yang menjadi bagian dari 100 kota dengan makanan terbaik mereka.

“TasteAtlas Awards: 100 kota teratas yang menikmati makanan lokal pada tahun 2024,” tulis Taste Atlas, dikutip Jumat (15/12/2023).

Dalam daftar tersebut, Kota Bandung memasuki peringkat 10 besar dalam 100 Best Food Cities versi Taste Atlas. Bandung bahkan sukses mengalahkan kota-kota besar lainnya seper

(Foto: Instagram/@tasteatlas)

Bandung sendiri begitu terkenal dengan wisata kulinernya. Beberapa makanan di Bandung yang lezat dan biasa ditemukan seperti batagor, somay, bakso, sate dan masih banyak lagi.

Selain Bandung, beberapa kota di Indonesia lainnya juga masuk daftar 100 Best Food Cities versi Taste Atlas. Di antaranha ada kota Jakarta, Surabaya, Padang, Ubud, Malang, Yogyakarta, hingga Seminyak.

Jakarta dan Surabaya sendiri memasuki peringkat 11 dan 16 dari 100 kota di dunia.