HOME WOMEN FOOD

Waspada, Tren Melahap Makanan Sangat Panas Bisa Memicu Kanker!

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:30 WIB
Waspada, Tren Melahap Makanan Sangat Panas Bisa Memicu Kanker!
Tren makan makanan terlalu panas, (Foto: TikTok @mukbang.internasional)
A
A
A

DI jagat maya beberapa waktu belakangan ini sedang ngetren makan makanan sangat panas. Bisa dilihat konten makan makanan yang sangat panas, baru diangkat dari wajan lalu langsung disantap langsung dimasukkan ke mulut, ramai dilakukan oleh sejumlah masyarakat di linimasa sosial media.

Hati-hati, tren seperti ini ternyata bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi tubuh. Menurut Dokter sekaligus Healthy Educator, dr. Nadia Alaydrus aktivitas makan seperti ini bisa menyiksa seseorang.

Meski terlihat enak dan menggugah selera, mengonsumsi makan makanan yang terlalu panas, dilihat dari kesehatan itu bisa berbahaya dan menimbulkan risiko.

“Yang pertama adalah luka bakar pada area lidah dan juga rongga mulut,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus, Jumat (15/12/2023)

 BACA JUGA:

Menurut dr. Nadia, risiko luka itu muncul karena makan makanan sangat panas membuat lidah melepuh kemudian terbakar. Sehingga bisa memunculkan timbulnya sariawan dan rasa tidak nyaman pada bagian lidah. Tak berhenti sampai di situ, lebih mengerikan lagi kebiasaan buruk tersebut juga bisa meningkatkan risiko kanker kerongkongan atau kanker esofagus.

Halaman:
1 2
      
