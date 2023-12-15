Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Manfaat Oolong Tea untuk Kesehatan, Intip Yuk!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |16:15 WIB
7 Manfaat Oolong Tea untuk Kesehatan, Intip Yuk!
Manfaat Oolong tea, (Foto: AladinMall)
A
A
A

ADA sederet manfaat oolong tea untuk kesehatan yang wajib kamu ketahui. Teh oolong merupakan salah satu jenis teh yang cukup populer dan banyak dikonsumsi di Asia.

Oolong tea  mengandung katekin yang sangat baik sebagai antioksidan, bahkan lebih tinggi dari teh hitam. Bahkan, antioksidan bisa berasal dari kandungan lainnya, seperti kafein, theaflavin, asam galat, asam klorogenat, serta asam ellagic.

 BACA JUGA:

Makanya, teh ini dapat memberikan kesehatan saat dikonsumsi secara rutin. Yuk simak lebih lanjut apa saja manfaat oolong tea untuk kesehatan berikut ini.

Manfaat Oolong Tea untuk Kesehatan

1. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Mengutip dari Journal of the American Heart Association, konsumsi teh dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan kadar kolesterol. Hal ini saling berhubungan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Bahkan, seseorang yang mengonsumsi 240 mL oolong tea per hari, risiko alami penyakit jantung menurun hingga 61 persen. 

 BACA JUGA:

2. Membantu Penurunan Berat Badan

Teh oolong dapat membantu dalam penurunan berat badan berkat senyawa antioksidan di dalamnya. Kandungan tersebut dapat mengurangi lemak di tubuh dengan cara mengoksidasinya. Selain itu, oolong tea juga dapat menghambat nafsu makan, sehingga efektif dalam penurunan berat badan.

Halaman:
1 2 3
      
