3 Resep Sarapan Pagi untuk Penderita Diabetes, Rasa Dijamin Enak

INILAH 3 resep makan pagi untuk penderita diabetes yang bisa menjadi rekomendasi untuk keluarga Anda. Dalam hal ini, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics Rahaf Al Bochi mengatakan Sarapan sangat penting bagi seseorang yang menderita diabetes karena membantu mengontrol gula darah sepanjang hari.

BACA JUGA: 15 Resep Sarapan Pagi Anak Sekolah yang Mudah dan Anti Ribet

" Jika Anda menderita diabetes tipe 2, sarapan adalah suatu keharusan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesehatan," ujar Rahaf dilansir Everdayhealth.

Dia menambahkan kunci memilih sarapan bergizi yang akan membuat Anda kenyang dan kadar gula darah dalam kisaran yang sehat, tergantung pada usia dan kesehatan.

“Sarapan ramah diabetes adalah sarapan yang mencakup kombinasi karbohidrat, protein, dan lemak sehat dalam proporsi yang tepat, yang membantu menyeimbangkan gula darah," tukasnya.

Berikut 3 resep makan pagi untuk penderita diabetes dilansir Eatingwell:

1. Muffin Mini Rasa Cokelat





-Bahan-bahan:

1 ½ cangkir oat gulung

1 sendok teh baking powder

¼ sendok teh soda kue

¼ sendok teh garam

2 butir telur besar

1 cangkir pisang matang yang dihaluskan (kira-kira 2 buah pisang ukuran sedang-besar)

⅓ cangkir gula merah kemasan

3 sendok makan minyak canola

1 sendok teh ekstrak vanila

½ cangkir keping coklat mini

-Cara Membuat

Haluskan oat dalam blender hingga digiling halus. Tambahkan baking powder, soda kue, dan garam sekali atau dua kali untuk berbaur. Tambahkan telur, pisang, gula merah, minyak dan vanila lalu haluskan.

Setelah itu, masukkan keping coklat, isi cangkir muffin yang sudah disiapkan.

Lalu siapkan panggang dengan suhu 350 derajat sampai 15 hingga 17 menit. Dinginkan dalam loyang, lalu balikkan hingga dingin sepenuhnya.