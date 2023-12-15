3 Resep Makan Malam Praktis untuk Keluarga, Hanya Butuh 30 Menit

REKOMENDASI 3 resep makan malam praktis untuk keluarga yang bisa Anda coba. Dengan bantuan beberapa perlengkapan dapur seperti loyang atau piring lalu kompor Anda dapat menyiapkan makanan lezat dalam waktu singkat.

Beberbagai jenis makanan yang ada di seluruh dunia maupun nusantara bisa Anda coba dengan mudah tanpa harus bingung mencari bahannya.

Berikut 3 resep makan malam praktis untuk keluarga dilansir dari Cookie Rookie:

1. Tacos Ayam

-Bahan-bahan

1 sendok makan minyak zaitun

1/2 pon ayam suwir matang

1 ons Bumbu Taco

1/2 cangkir bawang bombay potong dadu

1 kaleng tomat potong dadu

1 kaleng Cabai Hijau Cincang 4,5 ons,

8 ons Kacang Refried 1/2 kaleng

2 cangkir Keju Campuran Meksiko diparut