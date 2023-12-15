15 Resep Sarapan Pagi Anak Sekolah yang Mudah dan Anti Ribet

, Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |10:05 WIB

Sarapan pagi anak sekolah. (Foto: Freepik)

RESEP sarapan pagi anak sekolah sering kali dicari para ibu. Apalagi menu yang mudah dibuat dan tentunya lezat disantap.

Anak-anak memang sering kali merasa sulit untuk membawa bekal. Di sinilah kretivitas ibu diuji agar memberikan bekal yang lucu, simple, tentunya anti ribet.

BACA JUGA: Resep Makan Siang Semur Daging

Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (14/12/2023), berikut 15 resep sarapan pagi anak sekolah yang mudah dan anti ribet.

1. Omelette

Bahan:

2 butir telur ayam

2 sdm cincang bawang bombay

2 sdm paprika yang dipotong dadu

2 sdm tomat yang dipotong dadu

2 buah jamur kuping, iris

2 buah sosis, iris

1 kotak keju mozzarella

1 sdm keju cheddar

3 sdm susu cair

1/2 sdt garam

1/4 sdt merica

2 sdm margarin

Cara membuat:

1. Dalam wadah, kocok telur bersama keju parut, susu cair, garam, dan merica hingga rata. Sisihkan.

2. Panaskan margarin. Tumis bawang bombai, paprika, jamur, dan sosis. Masak hingga bombai harum dan jamur matang. Ratakan bahan ke seluruh wajan. Kecilkan api.

3. Tuang kocokan telur dan masak hingga setengah matang.

4. Masukkan tomat dan keju kotak-kotak. Lipat omelette jadi bentuk setengah lingkaran. Tutup wajan sebentar dan masak sampai keju meleleh. Angkat.

5. Omelette telur siap disajikan.

2. Sereal

Bahan:

Sereal merek apa saja sesuai selera

Susu cair merek apa saja sesuai selera

Buah stroberi atau pisang untuk topping (opsional)

Cara membuat:

1. Siapkan mangkuk, lalu tuangn sereal dan susu

2. Tambahkan potongan buah

3. Sajikan

3. Salad Sayur

Bahan:

5 lembar Selada

10 buah tomat cherry

1/2 buah mentimun

1 buah paprika kuning

1/4 buah kol ungu

Bahan lime dressing:

3 sdm air jeruk nipis

2 sdm madu

3 sdm olive oil

2 sdm mayonaise

1 buah bawang putih, cincang halus

1/4 sdt garam

Lada hitam bubuk secukupnya

Cara membuat:

1. Cuci bersih selada, tomat, mentimun, paprika dan kol ungu. Potong-potong semua sayuran sesuai selera.

2. Campur semua bahan dressing, kemudian aduk rata.

3. Tata sayuran yang sudah dipotong-potong di piring saji, kemudian siram dengan bahan dressing.

4. Simpan salad sayur di kulkas selama 20 menit sampai bumbu meresap.

5. Salad sayur siap disajikan.

BACA JUGA: Resep Makan Malam Udang Mayones

4. Bubur Ayam Oatmeal

Bahan:

500 gr oat 50 gram

250 ml air 250

2 siung bawang putih

1 siung bawang merah

1 sdm kecap asin

1 sdt minyak wijen

1/4 sdt garam

Merica bubuk secukupnya

1/4 sdt kaldu ayam bubuk

Dada ayam, goreng dan suwir-suwir secukupnya

Cara membuat:

1. Haluskan bawang putih dan bawang merah, tumis dengan sedikit minyak sampai harum. Tambahkan air kemudian masukkan oat. Aduk rata sampai mulai mengembang.

2. Tambahkan kecap asin, minyak wijen, kaldu ayam, garam dan merica bubuk. Aduk rata, masak sampai mengental menjadi bubur.

3. Tuang bubur ke dalam mangkuk saji, tambahkan telur rebus, suwiran ayam, taburi dengan bawang goreng, kedelai goreng, daun bawang, serta kerupuk.

4. Bubur ayam oatmeal siap disajikan.

5. Sandwich Buah

Bahan:

6 lembar roti tawar kupas

120 ml whipping cream

2 sdm gula halus

10 buah stroberi

1 buah kiwi, di potong

Cara membuat:

1. Kocok whipping cream dan gula selama 5-6 menit sampai mengembang dan kokoh, sisihkan. Cuci bersih buah, tiriskan, alasi dengan tisu dapur agar cairan buah terserap.

2. Oles tipis permukaan roti tawar dengan whipping cream.

3. Siapkan plastik wrap, taruh 1 lembar roti tawar di atasnya, kemudian tata 5 stroberi secara diagonal. Beri whipping cream lagi sampai stroberi tertutup rata, kemudian tutup dengan 1 lembar roti yang sudah dioles whipping cream.

4. Lipat sambil tarik erat plastik wrap agar sandwich lebih padat. Lakukan hal yang sama untuk kiwi.

5. Simpan dalam kulkas sekitar 1 jam agar semua bagiannya menyatu dan kokoh.

6. Buka plastik wrap, potong diagonal dengan pisau yang tajam, sajikan