Hengki Kawilarang Pamerkan Gaun Batik Motif Prada di I Fashion Festival & The Masterpiece 2023

GELARAN 'I Fashion Festival & The Masterpiece 2023' yang digelar Highend Magazine dan MNC Channels melalui Celebrities TV & Okezone TV, sebagai bagian dari MNC Media kembali menampilkan karya dari 14 desainer Tanah Air.

Pada tahun ke-16 ini, The Masterpiece diadakan di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, (15/12/2023), dengan mengangkat tema “Celebration Of Art & Culture”.

Salah satu desainer, Hengki Kawilarang kali ini menampilkan koleksi gaun yang merefleksikan royalti keindahan pulau Jawa sesuai dengan ciri khas karyanya. Menariknya, gaun tersebut tampak memiliki detail bordiran batik Prada di bagian ekornya sehingga tetap memberikan sentuhan modern.

“Jadi walaupun kita bertemakan art dan culture, tetep harus ada esensi modern,” ujar Hengki, saat diwawancara usai perhelatan.

Di kesempatan tersebut, Hengki juga turut mengungkapkan apresiasinya kepada MNC Group yang menurutnya selalu berkontribusi untuk industri fashion Tanah Air lewat beragam acara yang dibuat.

“Apreciate banget. Bahwa memang MNC Group terutama RCTI, sangat berkontribusi besar terhadap kemajuan fashion di Indonesia. Bahwa desainer senior, baru ataupun upcoming tetep dilibatkan,” katanya.

“Dan saya harap mungkin tahun depan akan banyak lagi desainer yang terlibat. Atau mungkin membuat suatu event yang lebih bagus lagi di luar negeri misalnya,” tuturnya.

Tak hanya Hengki Kawilarang, ke 13 desainer lain juga turut unjuk gigi dalam perhelatan ini. Mereka adalah Adeline esther, Anggiasari Mawardi, Ansoe, Denny Opulence, Hendy Huang, Yeti Tan, Ivan Tan, Kimberly Tandra, Livette, Michelle Liu & Chatrine Liu, Nancy Warren, Vera Kebaya, dan Yurita Puji.

Sebelumnya, Editor in Chief of HighEnd Magazine, Lysia Jessica mengungkapkan alasan di balik pemilihan tema perhelatan I Fashion Festival & The Masterpiece 2023.

“The Masterpiece tahun ini by HighEnd Magazine 2023 mengangkat tema Celebration Of Art & Culture, jadi ini sebenarnya sebuah perayaan yang diadakan setiap tahun, di bulan November atau Desember. Tahun ini bulan Desember,” ujar Lysia, saat diwawancara di sela-sela acara.