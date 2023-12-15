Yeti Tan Tampilkan Evening Gown Sentuhan Chinese Style di I Fashion Festival & The Masterpiece 2023

SEBANYAK 14 desainer Tanah Air unjuk gigi lewat karya mereka di 'I Fashion Festival & The Masterpiece 2023' yang digelar Highend Magazine dan MNC Channels melalui Celebrities TV & Okezone TV, sebagai bagian dari MNC Media.

Di tahun ke-16 ini, The Masterpiece diadakan di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, (15/12/2023), dengan mengangkat tema 'Celebration Of Art & Culture'. Salah satu desainer, Yeti Tan menampilkan koleksi gaun yang mengangkat sentuhan tema oriental alias Chinese style, namun dikemas dalam bentuk evening gown yang elegan.

Sebagai salah satu desainer yang tampil, Yeti Tan lantas mengaku exited. Pasalnya, melalui I Fashion Festival & The Masterpiece 2023, dia kembali bisa menuangkan kecintaannya dalam menciptakan karya fashion, bahkan menampilkannya di depan khalayak.

“Saya cukup exited untuk acara ini karena bisa menuangkan apa yang menjadi, mungkin saya bisa lebih eksplore menjadi apa yang kesukaan saya, karena kan temanya juga lebih general ya. Dan kebetulan tentang culture, jadi inline banget dengan apa yang saya kerjakan sekarang ini,” ujar Yeti Tan, saat diwawancara usai perhelatan.

Yeti Tan lantas berharap agar acara I Fashion Festival & The Masterpiece bisa terus digelar setiap tahun, dan bisa menampilkan pergelaran yang lebih meriah dan spektakuler.

“Semoga acara ini bisa menginspirasi berbagai macam kalangan, mungkin dari orang yang nonton, mungkin dari kalangan sesama desainer sendiri dan hopefully acara ini terus ada dan bisa lebih bagus lagi, dan bisa dikemas lebih spektakuler lagi dari yang sebelum-sebelumnya,” tuturnya.

Tak hanya Yeti Tan, ke 13 desainer lain juga turut unjuk gigi dalam perhelatan ini. Mereka adalah Adeline esther, Anggiasari Mawardi, Ansoe, Denny Opulence, Hendy Huang, Hengki Kawilarang, Ivan Tan, Kimberly Tandra, Livette, Michelle Liu & Chatrine Liu, Nancy Warren, Vera Kebaya, dan Yurita Puji.