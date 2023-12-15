Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Lysia Jessica Ungkap Alasan Pemilihan Tema yang Diusung I Fashion Festival & The Masterpiece 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:53 WIB
Lysia Jessica Ungkap Alasan Pemilihan Tema yang Diusung I Fashion Festival & The Masterpiece 2023
Lysia Jessica. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
PERHELATAN fashion tahunan 'I Fashion Festival & The Masterpiece 2023' yang digelar Highend Magazine dan MNC Channels melalui Celebrities TV & Okezone TV, sebagai bagian dari MNC Media kembali digelar.

Di tahun ke-16 ini, The Masterpiece diadakan di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, (15/12/2023). Adapun tema yang diangkat adalah 'Celebration Of Art & Culture' yang menampilkan karya adibusana 14 desainer tanah air.

Editor in Chief of HighEnd Magazine, Lysia Jessica mengungkapkan alasan di balik pemilihan tema perhelatan I Fashion Festival & The Masterpiece 2023.

“The Masterpiece tahun ini by HighEnd Magazine 2023 mengangkat tema Celebration Of Art & Culture, jadi ini sebenarnya sebuah perayaan yang diadakan setiap tahun, di bulan November atau Desember. Tahun ini bulan Desember,” ujar Lysia, saat diwawancara di sela-sela acara.

Liliana Tanoesoedibjo

“Kenapa mengangkat tema Celebration Of Art & Culture karena kita melihat betapa pentingnya untuk selalu mensupport perkembangan kreatifitas anak bangsa. Baik itu dari sisi fashion, atau dari art, musik, tarian, dan apapun itu kita mau terus mensupport itu,” katanya.

Ke-14 desainer yang unjuk gigi di pergelaran I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 ini diantaranya Adeline esther, Anggiasari Mawardi, Ansoe, Denny Opulence, Hendy Huang, Hengki Kawilarang, Ivan Tan, Kimberly Tandra, Livette, Michelle Liu & Chatrine Liu, Nancy Warren, Vera Kebaya, Yenty Tan, Yurita Puji.

Lysia berharap agar perhelatan tahunan ini bisa terus digelar untuk terus menginspirasi para desainer dan para pelaku fashion agar lebih percaya diri untuk unjuk gigi.

