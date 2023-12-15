Advertisement
HOME WOMEN FASHION

I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 Usung Tema Celebration Of Art & Culture, Ini Harapan Liliana Tanoesoedibjo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:13 WIB
I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 Usung Tema Celebration Of Art & Culture, Ini Harapan Liliana Tanoesoedibjo
Liliana Tanoesoedibjo hadiri acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2023. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

CHAIRWOMAN MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mengaku antusias karena acara tahunan I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 bisa kembali digelar.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini, tema yang diangkat adalah Celebration Of Art & Culture. Menurut Liliana, tema ini diangkat untuk memberikan penghargaan karya fashion sebagai salah satu pelaku seni di industri kreatif.

“Dengan mengangkat tema Celebration Of Art & Culture yang memberikan penghargaan kepada semua desainer hari ini, yang telah berhasil melewati tahun ini dengan semangat kreatifitas tinggi,” ujar Liliana, saat diwawancara di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Jumat, (15/12/2023).

Liliana lantas berharap agar I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 bisa bermanfaat dan bisa semakin mengenalkan karya fashion anak bangsa.

Liliana Tanoesoedibjo

“Tahun ini kami bekerja sama dengan para desainer yang selalu konsisten berkreasi dan berkarya untuk menampilkan talenta dan hasil karyanya yang memukau. Semoga rangkaian pegelaran pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa membuat karya fashion kita semakin terkenal,” tuturnya.

“Saya melihat sangat begitu antusias ya. Tadi saya juga melihat ada anak kecil ya, usianya masih belasan tahun, ini artinya kita sudah punya banyak bibit-bibit unggul yang sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa indah,” katanya.

Sebagai informasi, di penyelenggaraan tahun ke-16 The Masterpiece mengangkat tema 'Celebration Of Art & Culture' dan menampilkan karya adibusana 14 desainer tanah air. Mulai dari Adeline esther, Anggiasari Mawardi, Ansoe, Denny Opulence, Hendy Huang, Hengki Kawilarang, Ivan Tan, Kimberly Tandra, Livette, Michelle Liu & Chatrine Liu, Nancy Warren, Vera Kebaya, Yenty Tan, hingga Yurita Puji.

Halaman:
1 2
      
