HOME WOMEN FASHION

I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 Resmi Digelar, Liliana Tanoesoedibjo: 2023 Tahun yang Spesial!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:37 WIB
I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 Resmi Digelar, Liliana Tanoesoedibjo: 2023 Tahun yang Spesial!
Liliana Tanoesoedibjo hadiri acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2023. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
KREATIVITAS anak bangsa terus berkembang di berbagai bidang, termasuk industri kreatif dan fashion. Para desainer fashion Indonesia harus tetap semangat, bangkit, dan siap menghadapi tantangan untuk lebih kreatif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan baru.

Hasilnya, akan tercermin dalam karya fashion yang membanggakan bagi bangsa dan menjadi kebanggaan dunia fashion Indonesia. Hal inilah yang mendasari Highend Magazine dan MNC Channels melalui Celebrities TV & Okezone TV, sebagai bagian dari MNC Media yang merupakan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara, menyelenggarakan perhelatan fashion tahunan berjudul 'I Fashion Festival & The Masterpiece 2023'.

Chairwoman of MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, tahun ini merupakan tahun yang spesial bagi para pelaku industri kreatif untuk menghasilkan karya.

Liliana Tanoesoedibjo

Karena itu, I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 diharapkan bisa menjadi wadah bagi para desainer dan para pelaku seni kreatif lainnya untuk bisa unjuk gigi lewat karya mereka masing-masing.

”Tahun 2023 ini merupakan tahun yang spesial, berbagai hal dan tantangan telah kita lewati, banyak pelajaran dan semangat baru yang dapat kita petik untuk selalu dapat berkreatifitas dan berkarya,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, saat diwawancara di sela-sela acara, di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta,Jumat, (15/12/2023).

“Dengan adanya I Fashion Festival & The Masterpiece 2023 ini diharapkan para desainer atau yang berkecimpung di fashion lifestyle bisa unjuk gigi lewat karya mereka,” tuturnya.

Di penyelenggaraan tahun ke-12, I Fashion Festival mengangkat tema 'Global Stage' yang menampilkan koleksi lima brand lokal yaitu Livette, Suedeson by Kimberly Tandra, Michelle and Chatrine Liu, Yurita Puji, dan AM by Anggiasari.

