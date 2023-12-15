Potret Taylor Swift Pakai Dress Murah di Pesta Ulang Tahun ke-34

TAYLOR Swift tengah berbahagia, diva pop ini diketahui baru saja berulang tahun yang ke-34. Taylor merayakan hari ulang tahunnya dengan salah satu sahabat tercintanya, aktris Blake Lively di The Box, di salah satu klub malam di Manhattan.

Menggelar pesta ulang tahun, Taylor dan Blake terlihat serasi memakai outfit serba hitam. Taylor membalut tubuh langsingnya dengan mini dress hitam tali spageti bling-bling yang memberikan kesan glamor.

Dikutip dari People, Kamis (14/12/2023), ternyata mini dress yang dipakai pelantun hits Love Story dan Cruel Summer ersebut merupakan salah satu koleksi rancangan dari lini fashion asal London, Clio Peppiatt. Brand ini sempat viral lantaran digunakan oleh tokoh Lucia dalam series The White Lotus Season ke-2 yang diperankan oleh Simona Tabasco.

(Foto: Splash/ Instagram @enews)

Mini dress hitam yang Taylor gunakan bernama Lucina Embellished Stretch-mesh. Dress tersebut dibanderol seharga USD2335 atau sekira Rp36 juta. Dress berharga murah untuk ukuran seorang bintang dunia sekelas Taylor Swift.