Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Taylor Swift Pakai Dress Murah di Pesta Ulang Tahun ke-34

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |23:30 WIB
Potret Taylor Swift Pakai Dress Murah di Pesta Ulang Tahun ke-34
Potret Taylor Swift, (Foto: Instagram @taylorswift)
A
A
A

TAYLOR Swift tengah berbahagia, diva pop ini diketahui baru saja berulang tahun yang ke-34. Taylor merayakan hari ulang tahunnya dengan salah satu sahabat tercintanya, aktris Blake Lively di The Box, di salah satu klub malam di Manhattan.

Menggelar pesta ulang tahun, Taylor dan Blake terlihat serasi memakai outfit serba hitam. Taylor membalut tubuh langsingnya dengan  mini dress hitam tali spageti bling-bling yang memberikan kesan glamor.

Dikutip dari People, Kamis (14/12/2023), ternyata mini dress yang dipakai pelantun hits Love Story dan Cruel Summer ersebut merupakan salah satu koleksi rancangan dari lini fashion asal London, Clio Peppiatt. Brand ini sempat viral lantaran digunakan oleh tokoh Lucia dalam series The White Lotus Season ke-2 yang diperankan oleh Simona Tabasco.

(Foto: Splash/ Instagram @enews) 

Mini dress hitam yang Taylor gunakan bernama Lucina Embellished Stretch-mesh. Dress tersebut dibanderol seharga USD2335 atau sekira Rp36 juta. Dress berharga murah untuk ukuran seorang bintang dunia sekelas Taylor Swift.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement