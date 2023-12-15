Kacamata Meta Ray Makin Canggih, Bisa Melapor ke Asisten AI

KEMAJUAN teknologi semakin canggih dan pesat, salah satunya bisa dilihat dari kacamata pintar Meta Ray-Ban yang disebutkan kini sudah diupgrade. Meski masih dalam tahap uji coba, fitur-fitur yang dihadirkan dalam pembaruan telah membuat perangkat pintar ini semakin canggih.

Kini pengguna bisa memanfaatkan fitur AI Multimodal yang dapat memberi tahu si pemakainnya, tentang hal-hal yang dapat dilihat dan didengar oleh asisten AI Meta lewat kamera dan mikrofon yang tersemat pada kacamata, seperti mengutip The Verge, Jumat (15/12/2023)

Disebutkan lebih lanjut, Mark Zuckerberg sendiri telah mendemonstrasikan pembaruan tersebut lewat unggahan reel di Instagram. Terlihat dalam demo tersebut, Mark meminta kacamata Meta Ray-Ban untuk menyarankan celana yang cocok dengan kemeja yang dia pegang. Layaknya meminta bantuan dari fashion stylist alias penata busana.

Kacamata Meta tersebut kemudian terlihat mendeskripsikan kemeja dan menawarkan beberapa saran celana yang bisa dikenakan, serta meminta asisten AI pada kacamatanya untuk menerjemahkan teks dan memamerkan beberapa keterangan gambar.