Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Shopee Live & Shopee Video Jadi Fitur Andalan bagi Brand Lokal & UMKM di 12.12 Birthday Sale

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |07:45 WIB
Shopee Live & Shopee Video Jadi Fitur Andalan bagi Brand Lokal & UMKM di 12.12 Birthday Sale
foto: by Freepik
A
A
A

JAKARTA - Setiap orang memburu pengalaman belanja yang berbeda, hal itu bahkan menjadi salah satu daya tarik khususnya di tahun ini. Mengamati tren perilaku konsumen di tahun ini, berbelanja melalui fitur live streaming menjadi daya tarik utama karena menghadirkan pengalaman menyenangkan penuh dengan interaksi.

Tidak hanya menghadirkan medium untuk para pelaku usaha untuk menjangkau konsumennya, tetapi juga berjalan bersama dan berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan industri lokal. Salah satunya melalui adaptasi dan inovasi yang dilakukan, untuk semakin meningkatkan daya tarik serta menghadirkan solusi yang dapat menjawab kebutuhan, baik pembeli maupun penjual.

Kecenderungan berbelanja online masyarakat yang dinamis selalu menarik untuk diperhatikan, khususnya pada periode di mana euforia belanja sedang tinggi seperti momen akhir tahun. Konten visual yang kreatif dan informatif pun turut mempengaruhi keputusan berbelanja.

Shopee Video menjadi salah satu ruang kreasi bagi UMKM dan Brand Lokal untuk memberikan informasi dan hiburan mengenai produknya melalui konten video pendek yang menarik. Di 12.12 Birthday Sale, terjadi lonjakan antusiasme pengguna dalam memanfaatkan fitur ini dimana pada puncak kampanye peningkatan pesanan melalui Shopee Video mencapai 45 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192369//ekonomi_kerakyatan_bri-aT4B_large.jpeg
Dukung Ekonomi Rakyat, BRI Raih Penghargaan Impactful Grassroots Economic Empowerment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192352//ilustrasi_penerimaan_daerah-ec70_large.jpeg
Sama-sama Penerimaan Daerah, Ini Bedanya Pajak dan Retribusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/11/3192248//pb1_beralih_jadi_pbjt-EVoB_large.jpg
PB1 Beralih Jadi PBJT, Begini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/11/3192241//la_suntu_tastio_jadi_salah_satu_contoh_umkm_yang_berhasil_mengalami_kemajuan_berkat_keikutsertaannya_dalam_program_rumah_bumn-F8wK_large.jpg
La Suntu Tastio, UMKM Binaan BRI yang Angkat Tradisi Lewat Produk Tas Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/11/3192123//bri_meluncurkan_fitur_reksa_dana_dalam_aplikasi_super_apps_brimo-mjxF_large.jpg
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/12/3192055//ilustrasi_live_streaming-WHfl_large.jpg
Bukan Sekadar Engagement, Live Streaming Hadirkan Cara Belanja yang Interaktif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement