HOME WOMEN LIFE

Shio Kelinci Cocok dengan Pekerjaan Apa?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |04:49 WIB
Shio Kelinci Cocok dengan Pekerjaan Apa?
Ilustrasi untuk shio kelinci cocok dengan pekerjaan apa (Foto: Freepik)
PASTI banyak yang penasaran apakah shio kelinci cocok dengan pekerjaan yang seperti apa? Nah mari simak penjelasannya pada artikel satu ini.

BACA JUGA:

4 Shio dengan Kepribadian dan Visual Paling Menarik, Ternyata Ada Ular! 

Dalam keyakinan masyarakat Tionghoa, mereka percaya bahwa untuk mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan shio. Sementara shio adalah sebuah astrologi Tionghoa yang menggunakan 12 hewan sebagai perwakilannya. Selain itu, shio juga menggunakan unsur Yin dan Yang serta lima elemen yang ada pada astrologi Tionghoa.

Pada zaman dahulu kala orang-orang Tionghoa bahkan selalu menggunakan pendekatan shio untuk mengambil segala keputusan. Termasuk dalam memilih pekerjaan sekalipun.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/12/2023) kali ini, Okezone akan berikan 7 rekomendasi pekerjaan untuk kamu yang memiliki shio kelinci.

Sebelumnya perlu juga diketahui, Shio Kelinci dimiliki oleh orang-orang yang lahir pada tahun 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Shio ini termasuk golongan yin dan memiliki elemen kayu.

Pemilik shio kelinci dikenal sangat lemah lembut. Selain itu, kelinci juga melambangkan tentang kecerdasan, kepekaan, ketajaman, dan kemampuan artistik.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, berikut adalah 7 pekerjaan yang cocok untuk pemilik shio kelinci.

1. Seniman

Shio kelinci memiliki kemampuan artistik yang tinggi. Itulah mengapa pemilik shio ini akan cocok menjadi seorang pekerja seni, desain grafis, ataupun illustrator.

2. Penulis dan Editor

Shio kelinci juga dikenal memiliki kecerdasan berpikir yang sangat tajam. Kemampuan ini sangat cocok apabila dibawa untuk menjadi seorang penulis ataupun editor naskah.

3. Psikolog

Shio kelinci identik dengan sikap yang lemah lembut. Sikap ini membuat mereka mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Oleh sebab itu, bekerja sebagai psikolog dapat menjadi pilihan yang bagus.

4. Guru atau Dosen

Dengan kecerdasan dan sifatnya yang lemah lembut, orang dengan shio kelinci sangat cocok untuk menjadi seorang pengajar. Baik itu sebagai guru, dosen, instruktur atau apapun.

5. Diplomat

Kemampuan orang bershio kelinci dalam berfikir tajam membuatnya dapat menjadi seorang negosiator yang baik. Oleh sebab itu, pekerjaan sebagai diplomat dapat menjadi pilihan yang tepat. Kemampuannya itu membuat dirinya dapat mencapai kesepakatan yang baik dan saling menguntungkan.

