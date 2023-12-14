Advertisement
HOME WOMEN LIFE

500 Nama Bayi Laki Laki dalam Bahasa Sansekerta yang Cocok untuk Sambut Kelahiran Sang Buah Hati

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |04:11 WIB
500 Nama Bayi Laki Laki dalam Bahasa Sansekerta yang Cocok untuk Sambut Kelahiran Sang Buah Hati
Ilustrasi untuk nama bayi laki-laki dalam bahasa Sansekerta (Foto: Timesofindia)
A
A
A

TERDAPAT 500 nama bayi laki laki dalam bahasa Sansekerta yang dapat menjadi rekomendasi untuk para orangtua. Pasalnya bahasa Sansekerta kaya akan kosakata indah dan maknanya juga sangat dalam.

Sehingga tidak sedikit orang tua mencari nama sang buah hati dari bahasa ini. Nah, berikut adalah 500 nama bayi laki laki dalam bahasa sansekerta yang dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023):

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf A

  • Auriga: Bintang
  • Atmaja: Anak, putra
  • Atmadeva: Jiwa milik Allah
  • Atharya: Nama yang bijaksana
  • Atharwa: Mantra penolak bahaya
  • Aswin: Tampan
  • Asoka: Tanpa duka
  • Aryasatya: Kemuliaan
  • Aryandra: Prajurit yang dihormati
  • Arya: Terhormat
  • Arsyanendra: Jaya
  • Arsa: Kegembiraan
  • Arnawama: Samudra
  • Arkatama: Permata yang menerangi keluarga
  • Arkana: Hati yang Terang
  • Arjuna: Putih Cemerlang
  • Argani: Berani menghadapi bahaya
  • Arga: Enam
  • Ardiya: Yang dipuja
  • Ardika: Penyembah, pemuja
  • Ardana: Bersinar
  • Ararya:Golongan bangsawan
  • Aradhana: Perdamaian
  • Anjana: Perintah
  • Anggasta: Bersemayam
  • Angga: Badan, tubuh
  • Andika: Berpangkat Tinggi
  • Amartya: Penguasa yang abadi
  • Alsaki: Tampan dan murah hati
  • Akhilendra: Penguasa alam semesta
  • Akash: Ruang terbuka, langit
  • Akandra: Ketenangan dan kejantanan
  • Agya: Leluhu
  • Agra: Tinggi
  • Agha: Murni, bersih, suci
  • Agasthya: Pelindung, suci
  • Affandra: Penguasa bumi
  • Adyatama: Yang pertama dan yang utama
  • Adiwilaga: Laki-laki yang unggul dalam perang
  • Aditya: Matahari, pandai, bijaksana
  • Adhyaksa: Luhur budi
  • Adhinatha: Paling unggul
  • Adhikari: Istimewa
  • Abyaz: Takwa, taat
  • Abiyya: Pemberani
  • Abisatya: Kelak jadi orang yang jujur
  • Abirama: Berkelanjutan, berkesinambungan
  • Abinawa: Mengagumkan, terpuji
  • Abimanyu: Memiliki sifat "tak kenal takut" atau bersifat kepahlawanan
  • Abhinaya: Semangat

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf B

  • Byantara: Wajah
  • Byakta: Tampak nyata
  • Buntala: Tombak tajam
  • Budiantara: Memiliki Kebaikan
  • Bryatta: Menjauhi diri dari keduniawian
  • Bratindra: Setia untuk perbuatan yang benar
  • Bramanty: ksatria perang
  • Brahma: Pemuji, pendoa
  • Birendra: Raja para prajurit
  • Bina: Ketenangan
  • Bimasena: Panglima gagah berani
  • Bimantara: Penguasa udara
  • Bhupendra: Raja dari segala raja
  • Bhumi: Kuat
  • Bhama: Penuh dengan cahaya
  • Bhalendra: Dewa terang
  • Bhadrika: Gagah berani
  • Bhadra: Selamat
  • Bena: Berkilau dan berseri
  • Bayu: Angin
  • Bayanaka: Luar biasa
  • Bawika: Bermaksud baik
  • Basudewa: Nama lain dewa Krisna
  • Barata: Pria terbaik
  • Balveer: Berkuasa, berwenang
  • Balin: Prajurit kehormatan
  • Balamani: Permata muda
  • Baladitya: Matahari muda
  • Bahuwirya: Berkuasa
  • Bahagi: Takdir, kekuasaan, kemuliaan
  • Bagaspati: Artinya nama tokoh dalam Mahabharata yang sakti
  • Baga: Orang yang kuat dan teguh
  • Badra: Selamat
  • Badiono: Dalam Keadaan Sehat
  • Baasima: Tersenyum
  • Baadal: Awan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf C

  • Cipta: Anak laki laki yang baik hati
  • Chitrabaahu: Tangan yang indah
  • Chinmayananda: Sangat bahagia
  • Chesta: Tingkah Laku
  • Chentana: Kekuatan yang hidup
  • Chatura: Pandai, gelisah, petir
  • Chatur: Anak pintar
  • Chandresh: Artinya raja bulan
  • Chandrayan: Bulan
  • Chandrama: Cahaya bulan
  • Chandrakanta: Ambisius, gemar mengejar kehormatan
  • Chandraanan: Wajah seperti bulan
  • Chandan: Kayu cendana
  • Chalis: Terbebas dari ancaman, selamat
  • Chakradhar: Dewa Wisnu, pemilik Chakra
  • Chaka: Lingkaran
  • Chaitanya: Keadaan sadar
  • Chaaruchandra: Bulan yang indah
  • Chaanakya: Seorang pelajar yang baik
  • Cetta: Berpengetahuan luas
  • Cendric: Sinar bulan
  • Catur: Empat
  • Catra: Payung Kebesaran Raja
  • Casugraha: Kelihatan
  • Caraka: Pengembara
  • Caraka: Pengembara
  • Candrarupa: Berwajah seperti rembulan
  • Candrakumara: Putra rembulan
  • Candra: Rembulan
  • Canda: Nyanyian Suci
  • Cakra: Matahari
  • Cakra Wangsa: Cerdas
  • Cakara: Yang melindungi
  • Caka: Tenang, bersinar
  • Caiden: Pertarungan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf D

  • Donahue: Prajurit tangguh
  • Diraya: Kesabaran
  • Diratama: Sabar
  • Dirandra: Pemberani
  • Dipta: Berkilauan
  • Dimas: Terkasih
  • Dhruvi bermakna tegas
  • Dhirendra: Dewa yang berani
  • Dhega: Pemimpin
  • Dharma: Welas asih
  • Dhara bermakna bumi
  • Dewananda: Karunia sang pencipta
  • Devendra: Penguasa alam
  • Devanka: Saleh dan taat pada agama
  • Devananta: Kegembiraan dari Allah
  • Devabrata: Nama Bhishma
  • Dendra: Penguasa hari
  • Deishan: Prajurit bersifat pemimpin
  • Daya: Penuh kasih sayang
  • Datta: Artinya yang memberi
  • Darpa: Kebanggaan
  • Dharma: hukum alam
  • Darmawangsa: Berbagi kebaikan
  • Danindra: Penguasa hari
  • Daneswara: Raja yang masyhur
  • Danendra: Raja yang kaya raya
  • Danar: Pemanah
  • Danapati: Kaya
  • Danapati: Dewa kekayaan
  • Danantya: Berani berkorban untuk mencapai kesempurnaan
  • Danadyaksa: Penjaga kejayaan
  • Daiva: Gaya
  • Daegal: Anak yang lahir di waktu subuh

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf E

  • Evan: Sama
  • Ettan: Napas
  • Estiawan: Laki-laki yang bercita-cita tinggi
  • Enzi: Berkuasa
  • Endra: Kelak jadi orang besar
  • Enda: Terakhir
  • Elang: Burung elang
  • Eknath: Penyair, orang suci
  • Ekawira: Berjiwa berani
  • Ekata: Anak sulung
  • Ekata: anak sulung
  • Ekaraj: Kaisar
  • Ekadanta: Cerdas
  • Ekaanta: Kesunyian, pengasingan diri
  • Eka: Pertama
  • Ehan: Menantikan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf F

  • Fikram: Berani
  • Fazwan: Tinggi
  • Faruq: Bisa membedakan kebaikan dan kejahatan
  • Farraz: Jujur
  • Falan: Subur/Sejahtera
  • Fahmi: Cerdas

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf G

  • Gyan: Pengetahuan
  • Gurudatta: Pengajar
  • Gulshan: Taman yang berbunga
  • Goldi: Emas
  • Goga: Gesit
  • Ghandy: Matahari
  • Gavin: Elang putih
  • Gautama: Sempurna
  • Gautam: Pemimpin
  • Gasendra: Raja yang gagah
  • Gasendra: Gagah
  • Garvi: Kebanggan
  • Gariwa: Bangga sekali
  • Gantari: Menyinari
  • Ganesha: Tentram
  • Ganesh: Pemimpin
  • Ganesh: Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia, dan sempurna
  • Ganendra: Pasukan dewa
  • Gala: Kekuatan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf H

  • Hirawan: Berlian
  • Harshil: Gembira
  • Harsa: Kebahagiaan
  • Harjun: Murni
  • Haridra: Cemerlang
  • Hari: Singa
  • Harfandi: Teratai Merah
  • Hara: Untaian mutiara
  • Hansa: Angsa

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf I

  • Israj: Penguasa raja
  • Ishwar: Semangat
  • Ishan: Matahari
  • Isha: Penguasa
  • Irawan: Raja lautan
  • Indrayana: Pemimpin langit
  • Indra: Pemilik Hujan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf J

  • Jayendra: Menang
  • Jayanegara: Nama raja kedua Majapahit
  • Jayakrishna: Gembira
  • Javas: Cekatan
  • Jaswinder: Petir milik Dewa Indra
  • Janu: Kekuatan hidup
  • Janitra: Berderajat tinggi
  • Janardana: Suka menolong
  • Jahan: Dunia

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf K

  • Krisna: Berkulit gelap
  • Kripala: Lembut perasaannya
  • Kivandra: Penguasa dari puisi-puisi
  • Khandra: Cahaya
  • Kenzie: Pimpinan yang bijaksana
  • Kawindra: Rajanya pujangga
  • Kavi: Penyair
  • Kaulika: Dilahirkan di tengah-tengah kaum ningrat
  • Kasyapi: Bumi
  • Karna: Telinga
  • Kedara: Padang rumput
  • Kabir: Orang suci yang terkenal
  • Kaushal: Pintar
  • Krishna: Dewa Krishna
  • Kumar: Anak muda
  • Keshi: Laki-laki berambut panjang
  • Karunasekara: Pemaaf
  • Kamal: Kesempurnaan
  • Kama: Dipuja, kekasih tercinta
  • Kalyana: Yang dipuja
  • Kalingga: Burung
  • Kaivan: Tampan
  • Kairav: Teratai Putih
  • Kaindra: Raja Pujangga
  • Kaditula: Pedang

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf L

  • Lavanaa: Cahaya terang
  • Lamont: Ahli hukum
  • Lakshan: Memiliki tujuan
  • Laksamana: Kesejahteraan
  • Lakshan: Tujuan, target
  • Lakshman: Saudara dari Dewa Rama
  • Lakshmiraman: Dewa Wisnu
  • Laksmana: Memiliki catatan atau tanda yang baik
  • Lai: Tang tercinta

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf M

  • Mirja: Raja agung
  • Milan: Penyatuan
  • Mediawan: Di jalan yang benar
  • Mehmood: Pantas mendapatkan pujian
  • Mavendra: Dapat bekerja dengan hasil yang sempurna
  • Manggala: Komandan
  • Maheswara: Nama lain Dewa Siwa
  • Mahesa: Pemerintah yang agung
  • Mahendra: Gunung/Bukit
  • Mahatma: Berjiwa besar
  • Mahadevan: Penyair puisi bermata indah
  • Mahabarata: Kekuatan
  • Madhava: Muda, segar
  • Mahendra: Raja besar
  • Madanapala: Raja cinta
  • Madhuka: Bermelodi
  • Mahesh: Dewa Siwa
  • Manoj: Cinta, cerdas
  • Mohan: Tampan, mengagumkan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf N

  • Nurwanto: pembebasan
  • Noviyanto: pertempuran, peperangan, kesembuhan
  • Niscala: Kokoh
  • Niaz: doa, pemberian, persembahan, hadiah
  • Neel: batu safir biru terang
  • Near: cahaya
  • Narendra: orang yang berkuasa
  • Nayaka: Prajurit
  • Nawasena: Masa depan yang cerah
  • Natta: raja, pemimpin
  • Narendar: Raja para pria
  • Naveen: Baru
  • Nick: Kemenangan bersama
  • Narya: Penuh kekuatan, jantan
  • Nadipati: Dewa sungai
  • Nagaraja: Raja ular
  • Narthana: hal yang utama
  • Nares: pemimpin para laki-laki
  • Narendra: Orang yang berkuasa
  • Narel: cahaya
  • Naratama: Hal yang utama
  • Nararya: Yang dimuliakan
  • Natha: Pelindung
  • Naleen: Bunga teratai
  • Nirvan: Kebebasan
  • Narayana: Manusia laki-laki
  • Naradipta: Manusia yang berkilauan
  • Nalendra: Batu safir biru terang
  • Nakula: Semanis mangga
  • Najandra: kuat
  • Nagendra: Raja segala ular, kuat
  • Nagarjuna: lahir dari ahli filsafat
  • Nafian: sifat yang baru
  • Nadish: lautan
  • Nadeem: Teman

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf O

  • Oza: Guru
  • Osborn: beruang yang sangat kuat
  • Orion: anak api
  • Onie: naungan, perlindungan
  • Omprakash: Cahaya suci
  • Omkara: Suara terindah
  • Omesh: Dewa Om
  • Onik: Beragam, prajurit
  • Oshin: Laut, samudera
  • Ovi: Pesan suci dari pendeta Marathi
  • Ovin: Tampan
  • Ohim: bunyi yang pertama

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf P


  • Priyatama: Kekasih yang utama
  • Prayata: Bersifat saleh
  • Prawara: Terkemuka
  • Prasetya: Setia, Lokal
  • Pranaya: Pemimpin rohani
  • Pramudya: Kepintaran, hikmat
  • Pramoda: Sukacita
  • Prama: Terakhir, penghabisan, dasar, pokok
  • Pram: terakhir, penghabisan, dasar, pokok
  • Prada: pintar
  • Prabu: raja yang kuat
  • Prabawa: Bersinar
  • Parvez: untung, mujur
  • Parikesit: Tabah
  • Paramayoga: Anak terindah
  • Pradhi: Pintar, cerdas
  • Pramesh: Pinter
  • Pragyan: Kebijaksanaan, kecerdasan tertinggi
  • Pratham: Pertama, terutama
  • Pandara: Putih, kuning pucat, melati mekar
  • Parama: Paling unggul
  • Parabawa: Bercahaya
  • Pandya: Orang suci dan bijaksana
  • Pandu: Teruji
  • Palguna: Lahir di musim dingin

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf R

  • Rudapriya: Lelaki yang dicintai tuhan
  • Robin: Pengikut jejak atas
  • Rivandra: kekuatan matahari
  • Ravindra: Kekuatan
  • Ratan: Perhiasan
  • Rashif: pelindung yang beruntung
  • Rashaun: orang yang istimewa
  • Rasendriya: Tajam semua inderanya
  • Ranendra: Gagah
  • Rama: seseorang yang memiliki keberanian
  • Ramanda: Kegembiraan yang menyenangkan
  • Ram: Menyenangkan
  • Rakyan: Hati
  • Raka: Bulan purnama
  • Rajendra: Raja yang kuat
  • Rajata: Perak
  • Rajan: Raja
  • Rahardja: Bahagia, kebahagiaan
  • Rahandika: Prajurit yang gagah
  • Ragah: putra raja
  • Rafandra: Tampan dan jantan
  • Raditya: Matahari
  • Radif: sukses
  • Radhika: Sukses dan makmur
  • Radeva: Pembawa kebahagiaan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf S

  • Syandana: Mengalir terus
  • Syam: Hitam gelap
  • Surya: Cahaya
  • Surendra: Kekuatan
  • Suma: Gagah, tampan
  • Sidharta: Yang telah menyempurnakan tujuannya
  • Shankara: Pembawa keberuntungan
  • Sarkara: Madu
  • Sapta: Tujuh
  • Sanskara: Beretika
  • Sanjaya: Diberkahi kejayaan
  • Sangga: Penopang
  • Sandya: Persatuan
  • Samanta: Universal
  • Samana: Nafas Hidup
  • Samala: Pemenang
  • Sailendra: Pemuda yang berjuang mencetak sejarah menuju generasi lebih baik
  • Sahasya: Kuat, agung
  • Sagara: lautan, samudera
  • Sadha: berbakat, terampil
  • Sadewa: Diberkahi tuhan
  • Sadendra: Penguasa hari
  • Sadawira: Tak kenal takut

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf T

  • Tushar: musim dingin
  • Tungesh: bulan
  • Triwiyatno: tiga pendidikan
  • Trisatya: Tiga janji setia
  • Tibra: Kuat dan keras
  • Teripta: Kepuasan
  • Tarendra: Pangeran bintang-bintang
  • Tarangga: Gelombang
  • Tara: Terkemuka, istimewa
  • Tanzil: Keindahan surga
  • Tanvir: kuat
  • Tavish: Surga
  • Trishan: Raja dari kerajaan Surya
  • Taksaka: Nama pohon
  • Tarka: Dugaan
  • Tavisa: Kuat, energik, anak pemberani, surga, lautan
  • Tvesas: Energi, dorongan
  • Tadya: Tertib

