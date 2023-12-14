500 Nama Bayi Laki Laki dalam Bahasa Sansekerta yang Cocok untuk Sambut Kelahiran Sang Buah Hati

Ilustrasi untuk nama bayi laki-laki dalam bahasa Sansekerta (Foto: Timesofindia)

TERDAPAT 500 nama bayi laki laki dalam bahasa Sansekerta yang dapat menjadi rekomendasi untuk para orangtua. Pasalnya bahasa Sansekerta kaya akan kosakata indah dan maknanya juga sangat dalam.

Sehingga tidak sedikit orang tua mencari nama sang buah hati dari bahasa ini. Nah, berikut adalah 500 nama bayi laki laki dalam bahasa sansekerta yang dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (15/12/2023):

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf A

Auriga: Bintang

Atmaja: Anak, putra

Atmadeva: Jiwa milik Allah

Atharya: Nama yang bijaksana

Atharwa: Mantra penolak bahaya

Aswin: Tampan

Asoka: Tanpa duka

Aryasatya: Kemuliaan

Aryandra: Prajurit yang dihormati

Arya: Terhormat

Arsyanendra: Jaya

Arsa: Kegembiraan

Arnawama: Samudra

Arkatama: Permata yang menerangi keluarga

Arkana: Hati yang Terang

Arjuna: Putih Cemerlang

Argani: Berani menghadapi bahaya

Arga: Enam

Ardiya: Yang dipuja

Ardika: Penyembah, pemuja

Ardana: Bersinar

Ararya:Golongan bangsawan

Aradhana: Perdamaian

Anjana: Perintah

Anggasta: Bersemayam

Angga: Badan, tubuh

Andika: Berpangkat Tinggi

Amartya: Penguasa yang abadi

Alsaki: Tampan dan murah hati

Akhilendra: Penguasa alam semesta

Akash: Ruang terbuka, langit

Akandra: Ketenangan dan kejantanan

Agya: Leluhu

Agra: Tinggi

Agha: Murni, bersih, suci

Agasthya: Pelindung, suci

Affandra: Penguasa bumi

Adyatama: Yang pertama dan yang utama

Adiwilaga: Laki-laki yang unggul dalam perang

Aditya: Matahari, pandai, bijaksana

Adhyaksa: Luhur budi

Adhinatha: Paling unggul

Adhikari: Istimewa

Abyaz: Takwa, taat

Abiyya: Pemberani

Abisatya: Kelak jadi orang yang jujur

Abirama: Berkelanjutan, berkesinambungan

Abinawa: Mengagumkan, terpuji

Abimanyu: Memiliki sifat "tak kenal takut" atau bersifat kepahlawanan

Abhinaya: Semangat

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf B

Byantara: Wajah

Byakta: Tampak nyata

Buntala: Tombak tajam

Budiantara: Memiliki Kebaikan

Bryatta: Menjauhi diri dari keduniawian

Bratindra: Setia untuk perbuatan yang benar

Bramanty: ksatria perang

Brahma: Pemuji, pendoa

Birendra: Raja para prajurit

Bina: Ketenangan

Bimasena: Panglima gagah berani

Bimantara: Penguasa udara

Bhupendra: Raja dari segala raja

Bhumi: Kuat

Bhama: Penuh dengan cahaya

Bhalendra: Dewa terang

Bhadrika: Gagah berani

Bhadra: Selamat

Bena: Berkilau dan berseri

Bayu: Angin

Bayanaka: Luar biasa

Bawika: Bermaksud baik

Basudewa: Nama lain dewa Krisna

Barata: Pria terbaik

Balveer: Berkuasa, berwenang

Balin: Prajurit kehormatan

Balamani: Permata muda

Baladitya: Matahari muda

Bahuwirya: Berkuasa

Bahagi: Takdir, kekuasaan, kemuliaan

Bagaspati: Artinya nama tokoh dalam Mahabharata yang sakti

Baga: Orang yang kuat dan teguh

Badra: Selamat

Badiono: Dalam Keadaan Sehat

Baasima: Tersenyum

Baadal: Awan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf C

Cipta: Anak laki laki yang baik hati

Chitrabaahu: Tangan yang indah

Chinmayananda: Sangat bahagia

Chesta: Tingkah Laku

Chentana: Kekuatan yang hidup

Chatura: Pandai, gelisah, petir

Chatur: Anak pintar

Chandresh: Artinya raja bulan

Chandrayan: Bulan

Chandrama: Cahaya bulan

Chandrakanta: Ambisius, gemar mengejar kehormatan

Chandraanan: Wajah seperti bulan

Chandan: Kayu cendana

Chalis: Terbebas dari ancaman, selamat

Chakradhar: Dewa Wisnu, pemilik Chakra

Chaka: Lingkaran

Chaitanya: Keadaan sadar

Chaaruchandra: Bulan yang indah

Chaanakya: Seorang pelajar yang baik

Cetta: Berpengetahuan luas

Cendric: Sinar bulan

Catur: Empat

Catra: Payung Kebesaran Raja

Casugraha: Kelihatan

Caraka: Pengembara

Caraka: Pengembara

Candrarupa: Berwajah seperti rembulan

Candrakumara: Putra rembulan

Candra: Rembulan

Canda: Nyanyian Suci

Cakra: Matahari

Cakra Wangsa: Cerdas

Cakara: Yang melindungi

Caka: Tenang, bersinar

Caiden: Pertarungan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf D

Donahue: Prajurit tangguh

Diraya: Kesabaran

Diratama: Sabar

Dirandra: Pemberani

Dipta: Berkilauan

Dimas: Terkasih

Dhruvi bermakna tegas

Dhirendra: Dewa yang berani

Dhega: Pemimpin

Dharma: Welas asih

Dhara bermakna bumi

Dewananda: Karunia sang pencipta

Devendra: Penguasa alam

Devanka: Saleh dan taat pada agama

Devananta: Kegembiraan dari Allah

Devabrata: Nama Bhishma

Dendra: Penguasa hari

Deishan: Prajurit bersifat pemimpin

Daya: Penuh kasih sayang

Datta: Artinya yang memberi

Darpa: Kebanggaan

Dharma: hukum alam

Darmawangsa: Berbagi kebaikan

Danindra: Penguasa hari

Daneswara: Raja yang masyhur

Danendra: Raja yang kaya raya

Danar: Pemanah

Danapati: Kaya

Danapati: Dewa kekayaan

Danantya: Berani berkorban untuk mencapai kesempurnaan

Danadyaksa: Penjaga kejayaan

Daiva: Gaya

Daegal: Anak yang lahir di waktu subuh

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf E

Evan: Sama

Ettan: Napas

Estiawan: Laki-laki yang bercita-cita tinggi

Enzi: Berkuasa

Endra: Kelak jadi orang besar

Enda: Terakhir

Elang: Burung elang

Eknath: Penyair, orang suci

Ekawira: Berjiwa berani

Ekata: Anak sulung

Ekata: anak sulung

Ekaraj: Kaisar

Ekadanta: Cerdas

Ekaanta: Kesunyian, pengasingan diri

Eka: Pertama

Ehan: Menantikan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf F

Fikram: Berani

Fazwan: Tinggi

Faruq: Bisa membedakan kebaikan dan kejahatan

Farraz: Jujur

Falan: Subur/Sejahtera

Fahmi: Cerdas

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf G

Gyan: Pengetahuan

Gurudatta: Pengajar

Gulshan: Taman yang berbunga

Goldi: Emas

Goga: Gesit

Ghandy: Matahari

Gavin: Elang putih

Gautama: Sempurna

Gautam: Pemimpin

Gasendra: Raja yang gagah

Gasendra: Gagah

Garvi: Kebanggan

Gariwa: Bangga sekali

Gantari: Menyinari

Ganesha: Tentram

Ganesh: Pemimpin

Ganesh: Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia, dan sempurna

Ganendra: Pasukan dewa

Gala: Kekuatan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf H

Hirawan: Berlian

Harshil: Gembira

Harsa: Kebahagiaan

Harjun: Murni

Haridra: Cemerlang

Hari: Singa

Harfandi: Teratai Merah

Hara: Untaian mutiara

Hansa: Angsa

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf I

Israj: Penguasa raja

Ishwar: Semangat

Ishan: Matahari

Isha: Penguasa

Irawan: Raja lautan

Indrayana: Pemimpin langit

Indra: Pemilik Hujan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf J

Jayendra: Menang

Jayanegara: Nama raja kedua Majapahit

Jayakrishna: Gembira

Javas: Cekatan

Jaswinder: Petir milik Dewa Indra

Janu: Kekuatan hidup

Janitra: Berderajat tinggi

Janardana: Suka menolong

Jahan: Dunia

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf K

Krisna: Berkulit gelap

Kripala: Lembut perasaannya

Kivandra: Penguasa dari puisi-puisi

Khandra: Cahaya

Kenzie: Pimpinan yang bijaksana

Kawindra: Rajanya pujangga

Kavi: Penyair

Kaulika: Dilahirkan di tengah-tengah kaum ningrat

Kasyapi: Bumi

Karna: Telinga

Kedara: Padang rumput

Kabir: Orang suci yang terkenal

Kaushal: Pintar

Krishna: Dewa Krishna

Kumar: Anak muda

Keshi: Laki-laki berambut panjang

Karunasekara: Pemaaf

Kamal: Kesempurnaan

Kama: Dipuja, kekasih tercinta

Kalyana: Yang dipuja

Kalingga: Burung

Kaivan: Tampan

Kairav: Teratai Putih

Kaindra: Raja Pujangga

Kaditula: Pedang

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf L

Lavanaa: Cahaya terang

Lamont: Ahli hukum

Lakshan: Memiliki tujuan

Laksamana: Kesejahteraan

Lakshan: Tujuan, target

Lakshman: Saudara dari Dewa Rama

Lakshmiraman: Dewa Wisnu

Laksmana: Memiliki catatan atau tanda yang baik

Lai: Tang tercinta

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf M

Mirja: Raja agung

Milan: Penyatuan

Mediawan: Di jalan yang benar

Mehmood: Pantas mendapatkan pujian

Mavendra: Dapat bekerja dengan hasil yang sempurna

Manggala: Komandan

Maheswara: Nama lain Dewa Siwa

Mahesa: Pemerintah yang agung

Mahendra: Gunung/Bukit

Mahatma: Berjiwa besar

Mahadevan: Penyair puisi bermata indah

Mahabarata: Kekuatan

Madhava: Muda, segar

Mahendra: Raja besar

Madanapala: Raja cinta

Madhuka: Bermelodi

Mahesh: Dewa Siwa

Manoj: Cinta, cerdas

Mohan: Tampan, mengagumkan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf N

Nurwanto: pembebasan

Noviyanto: pertempuran, peperangan, kesembuhan

Niscala: Kokoh

Niaz: doa, pemberian, persembahan, hadiah

Neel: batu safir biru terang

Near: cahaya

Narendra: orang yang berkuasa

Nayaka: Prajurit

Nawasena: Masa depan yang cerah

Natta: raja, pemimpin

Narendar: Raja para pria

Naveen: Baru

Nick: Kemenangan bersama

Narya: Penuh kekuatan, jantan

Nadipati: Dewa sungai

Nagaraja: Raja ular

Narthana: hal yang utama

Nares: pemimpin para laki-laki

Narendra: Orang yang berkuasa

Narel: cahaya

Naratama: Hal yang utama

Nararya: Yang dimuliakan

Natha: Pelindung

Naleen: Bunga teratai

Nirvan: Kebebasan

Narayana: Manusia laki-laki

Naradipta: Manusia yang berkilauan

Nalendra: Batu safir biru terang

Nakula: Semanis mangga

Najandra: kuat

Nagendra: Raja segala ular, kuat

Nagarjuna: lahir dari ahli filsafat

Nafian: sifat yang baru

Nadish: lautan

Nadeem: Teman

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf O

Oza: Guru

Osborn: beruang yang sangat kuat

Orion: anak api

Onie: naungan, perlindungan

Omprakash: Cahaya suci

Omkara: Suara terindah

Omesh: Dewa Om

Onik: Beragam, prajurit

Oshin: Laut, samudera

Ovi: Pesan suci dari pendeta Marathi

Ovin: Tampan

Ohim: bunyi yang pertama

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf P





Priyatama: Kekasih yang utama

Prayata: Bersifat saleh

Prawara: Terkemuka

Prasetya: Setia, Lokal

Pranaya: Pemimpin rohani

Pramudya: Kepintaran, hikmat

Pramoda: Sukacita

Prama: Terakhir, penghabisan, dasar, pokok

Pram: terakhir, penghabisan, dasar, pokok

Prada: pintar

Prabu: raja yang kuat

Prabawa: Bersinar

Parvez: untung, mujur

Parikesit: Tabah

Paramayoga: Anak terindah

Pradhi: Pintar, cerdas

Pramesh: Pinter

Pragyan: Kebijaksanaan, kecerdasan tertinggi

Pratham: Pertama, terutama

Pandara: Putih, kuning pucat, melati mekar

Parama: Paling unggul

Parabawa: Bercahaya

Pandya: Orang suci dan bijaksana

Pandu: Teruji

Palguna: Lahir di musim dingin

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf R

Rudapriya: Lelaki yang dicintai tuhan

Robin: Pengikut jejak atas

Rivandra: kekuatan matahari

Ravindra: Kekuatan

Ratan: Perhiasan

Rashif: pelindung yang beruntung

Rashaun: orang yang istimewa

Rasendriya: Tajam semua inderanya

Ranendra: Gagah

Rama: seseorang yang memiliki keberanian

Ramanda: Kegembiraan yang menyenangkan

Ram: Menyenangkan

Rakyan: Hati

Raka: Bulan purnama

Rajendra: Raja yang kuat

Rajata: Perak

Rajan: Raja

Rahardja: Bahagia, kebahagiaan

Rahandika: Prajurit yang gagah

Ragah: putra raja

Rafandra: Tampan dan jantan

Raditya: Matahari

Radif: sukses

Radhika: Sukses dan makmur

Radeva: Pembawa kebahagiaan

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf S

Syandana: Mengalir terus

Syam: Hitam gelap

Surya: Cahaya

Surendra: Kekuatan

Suma: Gagah, tampan

Sidharta: Yang telah menyempurnakan tujuannya

Shankara: Pembawa keberuntungan

Sarkara: Madu

Sapta: Tujuh

Sanskara: Beretika

Sanjaya: Diberkahi kejayaan

Sangga: Penopang

Sandya: Persatuan

Samanta: Universal

Samana: Nafas Hidup

Samala: Pemenang

Sailendra: Pemuda yang berjuang mencetak sejarah menuju generasi lebih baik

Sahasya: Kuat, agung

Sagara: lautan, samudera

Sadha: berbakat, terampil

Sadewa: Diberkahi tuhan

Sadendra: Penguasa hari

Sadawira: Tak kenal takut

Nama Bayi Laki Laki Bahasa Sansekerta Berawalan Huruf T