HOME WOMEN LIFE

Arti Mimpi Dapat Uang Banyak dari Seseorang, Tanda Segera Kaya Raya?

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |00:30 WIB
Arti Mimpi Dapat Uang Banyak dari Seseorang, Tanda Segera Kaya Raya?
Arti mimpi diberi uang, (Foto: Rawpixel/Freepik)
SIAPA sih yang tidak merasa senang bisa mendapatkan uang, apalagi dalam jumlah yang banyak. Bahkan dalam mimpi sekalipun, rasanya mimpi diberi uang banyak oleh seseorang bisa membuat kita terbangun dengan perasaan bahagia.

Mengingat, secara harfiah tak dipungkiri memang uang itu melambangkan kemakmuran, kesuksesan, dan kelimpahan, baik dalam kehidupan nyata atau pun mimpi. Dikatakan bahwa mimpi yang berhubungan dengan uang hampir jarang membawa konotasi mengganggu yang perlu Anda khawatirkan.

Namun, beberapa mimpi tentang uang bisa jadi aneh dan membuat kita bingung saat bangun tidur. Dilansir dari Dreamguideme, Jumat (15/12/2023) bermimpi diberi dan menerima uang tunai dalam mimpi ternyata juga bisa jadi gambaran, mewakili ketergantungan atau kurangnya sumber daya.

Ini bisa menjadi tanda bahaya bahwa kelangsungan hidup, atau kelangsungan hidup Anda di masa depan yang mana terlalu bergantung pada kebaikan orang lain.

