HOME WOMEN LIFE

DPD Partai Perindo, Salut Lihat Siti Atikoh Bantu Wujudkan Keluarga Sehat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:50 WIB
DPD Partai Perindo, Salut Lihat Siti Atikoh Bantu Wujudkan Keluarga Sehat
Siti Atikoh wujudkan keluarga sehat. (Foto: Ist)
A
A
A

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 Dina Masyusin, turut hadir dalam acara pemeriksaan kesehatan gratis bersama warga Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Acara yang mengusung gerakan Ibu Sehat Keluarga Kuat itu juga menghadirkan Siti Atikoh, istri dari calon Presiden RI, Ganjar Pranowo.

Dani mengaku salut melihat Siti Atikoh begitu ramah dan peduli dengan ibu-ibu untuk membantu mewujudkan keluarga sehat.

Perindo 

"Hari ini kita sama-sama menyaksikan kehadiran ibu sangat membantu keluarga kelurahan Kapuk ya mengajak masyarakat untuk hidup sehat," kata Dani Masyusin.

Halaman:
1 2
      
