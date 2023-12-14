Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Salah Pilih! Ini 7 Tips Memilih Skincare untuk Kulit Kering Bebas Iritasi

Wilda Fajriah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:51 WIB
Jangan Salah Pilih! Ini 7 Tips Memilih Skincare untuk Kulit Kering Bebas Iritasi
SKINCARE untuk kulit kering yang baik memiliki kandungan pelembab yang menghidrasi kulit. Selain itu, skincare untuk kulit kering juga memiliki perlindungan ekstra dari paparan sinar ultraviolet.

 

Kulit kering disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari kebiasaan mandi yang terlalu lama, terlalu sering terpapar bahan kimia, hingga akibat perubahan hormon.

 

Adapun ciri khas yang terlihat dari tipe kulit kering di antaranya kulit terasa tidak rata dan kasar, kulit terasa mengencang, pecah-pecah, hingga bersisik. Lebih parah, pada bagian yang pecah-pecah terkadang kulit berdarah.

 

Untuk mengatasi dan merawat kulit kering, Anda harus melakukan perawatan intens. Anda memerlukan sejumlah produk skincare yang dapat melembapkan kulit.. 

 

Lantas, bagaimana cara memilih skincare yang tepat untuk kulit kering? Yuk, simak penjelasan berikut ini.

 

Tips Memilih Skincare untuk Kulit Kering

 

1. Pastikan Skincare Mengandung Pelembap

Tips memilih skincare untuk kulit kering yang pertama adalah pilih produk yang mengandung pelembap. Sebab, skincare yang mengandung pelembab bisa menghidrasi kulit. Kandungan pelembab yang ada dalam skincare antara lain asam laktat, lanolin, petroleum, dan urea. Skincare yang mengandung bahan ini biasanya akan menjaga dan mengembalikan kelembapan kulit wajahmu dan terhindari dari kulit kering.

 

2. Pilih Skincare Berbahan Dasar Air

Kandungan pelembap dalam skincare yang kamu gunakan haruslah berbahan dasar air (water based). Ini berfungsi untuk membuat kadar air dan tingkat kelembapan kulit kamu kembali dan bisa mengatasi kekeringan kulit wajah.

 

3. Gunakan Sunblock dengan Proteksi UVB

Menggunakan sun protection adalah hal mutlak yang harus digunakan oleh semua kulit saat keluar ruangan. Bagi kamu pemilik kuring kering, pilihlah sun protection yang memiliki kandungan proteksi UVB (ultraviolet B).

 

UVB merupakan gelombang sinar matahari yang berbahaya terlebih bagi kulit yang kering. Sebab, sinar UVB dapat membuat kulit lebih kering, terasa gatal dan iritasi.

 

4. Hindari Kandungan Alkohol

Tidak disarankan jika kamu menggunakan skincare untuk kulit kering dengan kandungan bahan alkohol di dalamnya. Kandungan alkohol yang tinggi pada produk kecantikan bisa menghilangkan cairan alami di kulit dan menyebabkan kulit kering.

 

Misalnya, pilihlah toner atau penyegar wajah yang khusus untuk kulit sensitif dan kulit kering. Biasanya, toner jenis ini mengandung hydroxy acid dan glycolic acid.


