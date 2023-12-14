Catat! Begini Cara Menyimpan Beras Agar Awet dan Bebas Kutu

SUKA kesal karena kutu muncul tiba-tiba di antara tumpukan beras? Berarti kamu perlu mengetahui cara menyimpan beras dengan benar.

Menyimpan beras dengan benar penting untuk mencegah serangan kutu dan menjaga kualitas serta kebersihan beras. Kamu bisa mencermati beberapa cara efektif menyimpan beras agar bebas dari serangga ini.

Seperti memilih wadah penyimpanan yang tepat, mengatur suhu dan kelembaban yang sesuai, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, simak cara menyimpan beras yang benar agar bebas dari kutu.

Cara Menyimpan Beras agar Terbebas dari Kutu

1. Gunakan Wadah Kedap Udara

Wadah yang kedap udara dapat mencegah udara masuk sehingga mengurangi risiko beras terkontaminasi kutu. Pilih wadah yang benar-benar kedap udara, bisa dari bahan kaca atau plastik.

2. Simpan di Tempat Bersih dan Kering

Selain memilih wadah kedap udara, pastikan wadah tersebut dalam keadaan bersih dan kering sebelum kamu menuangkan beras yang baru dibeli. Sebab, wadah yang kotor dan lembap dapat mengundang kutu dan serangga, serta bisa saja menimbulkan jamur.

3. Simpan di Freezer Terlebih Dahulu

Kamu bisa membekukan beras terlebih dahulu sebelum menyimpannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan beras yang kamu beli bebas dari telur kutu. Cara ini akan membunuh larva dan telur yang kemungkinan terselip di dalam beras dan mencegah perkembang biakannya. Setelah itu, kamu bisa memindahkannya ke wadah biasa.