HOME WOMEN LIFE

Viral Detik-Detik Ammar Zoni Diciduk Polisi, Netizen: Ketagihan Makan Gratis di Penjara Ya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:04 WIB
Viral Detik-Detik Ammar Zoni Diciduk Polisi, Netizen: Ketagihan Makan Gratis di Penjara Ya?
Ammar Zoni. (Foto: Okezone)
A
A
A

VIRAL sebuah video yang menampilkan detik-detik Ammar Zoni diciduk polisi karena kasus narkobanya. Seperti diketahui, ini merupakan kali ketiga, Amma Zoni diciduk polisi, lantaran kasus penyalahgunaan Narkoba.

Video tersebut dibagikan oleh akun X @pai_c1 tersebut terlihat beberapa polisi mendatangi apartemen yang ditempati Ammar Zoni. Kemudian polisi tersebut menggeledah setiap sudut dan barang-barang yang ada di dalam kamar apartemen itu.

Ammar Zoni Ditangkap

"👮‍♂️ : Selamat malam‼️

🙋 ; Malam Pak...eeeh ketemu lagi kita pak...." tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Ammar Zoni saat ditangkap polisi. Dia nampak memakai kaus oblong warna putih dipadukan dengan celana jeans pendek.

Wajah ayah satu anak ini nampak lusuh dengan brewok yang tebal. Rambutnya juga nampak berantakan.Dalam video itu Ammar sempat menangis saat memberi kesaksian. Dia seakan menyesali perbuatannya.

Halaman:
1 2
      
