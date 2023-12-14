Silaturahmi dengan Warga Cengkareng, Emak-emak Berebut Foto Bareng Siti Atikoh

Warga kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terlihat begitu antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh, istri dari calon Presiden RI Ganjar Pranowo.

Siti Atikoh menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis dalam rangka Ibu Sehat Keluarga Kuat, di Aula Warga Serba Guna, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pada Rabu (13/12/2023).

Setibanya di Aula, ibu satu anak itu langsung dikerumuni oleh warga yang sebagian besar adalah emak-emak.

Mereka saling berebut silih bergantian untuk meminta foto bareng Siti Atikoh. Meski cuaca begitu panas namun tak menyurutkan semangat warga.