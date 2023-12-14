Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Silaturahmi dengan Warga Cengkareng, Emak-emak Berebut Foto Bareng Siti Atikoh

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:02 WIB
Silaturahmi dengan Warga Cengkareng, Emak-emak Berebut Foto Bareng Siti Atikoh
Emak-emak foto dengan Siti Atikoh. (Foto: Ist)
A
A
A

Warga kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terlihat begitu antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh, istri dari calon Presiden RI Ganjar Pranowo.

Siti Atikoh menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi gratis dalam rangka Ibu Sehat Keluarga Kuat, di Aula Warga Serba Guna, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pada Rabu (13/12/2023).

 emak-emak foto dengan siti atikoh

Setibanya di Aula, ibu satu anak itu langsung dikerumuni oleh warga yang sebagian besar adalah emak-emak.

 BACA JUGA:

Mereka saling berebut silih bergantian untuk meminta foto bareng Siti Atikoh. Meski cuaca begitu panas namun tak menyurutkan semangat warga.

