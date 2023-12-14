Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Ide Hampers Premium untuk Natal, Cantik Mewah dan Berguna!

Lidia Pratama , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |23:30 WIB
5 Ide Hampers Premium untuk Natal, Cantik Mewah dan Berguna!
Ide hampers premium untuk Natal, (Foto: Freepik)
A
A
A

KEMERIAHAN perayaan Natal sudah sangat terasa, nah ini saatnya Anda mencari hampers yang istimewa untuk orang-orang tersayang. Memberikan hampers pada yang tercinta dan dikasihi, tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memberikan sentuhan kemewahan pada momen Natal Anda.

Hampers Natal premium pasti akan menjadi pilihan terbaik dan membuat perayaan Natal jadi lebih berkesan. Bisa berupa cokelat mewah atau set spa premium. Jika Anda masih bingung, kira-kira hampers premium apa untuk kiriman Natal di tahun ini. Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (14/12/2023), berikut lima ide hampers Natal premium.

1. Cokelat impor: Nikmati kelezatan Natal dengan hampers eksklusif, contohnya berisi cokelat Ferrero Rocher. Hampers mewahj ini menjadi pilihan manis yang sempurna untuk menyemarakkan suasana Natal. Hampers kualitas premium ini gampang didapatkan di berbagai e-commerce dengan harga mulai Rp500000 sampai Rp600000.

(Foto: Tokopedia Ronakiti)

2. Spa Serenity : Memberikan pengalaman relaksasi Natal, hampers ini berisi rangkaian produk spa berkualitas tinggi, seperti essential oil, lilin aromaterapi, dan scrub tubuh mewah. Cocok untuk mereka yang menginginkan sentuhan kelembutan dan ketenangan di musim liburan. Paket hampers mewah ini bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp550000 saja.

Halaman:
1 2
      
