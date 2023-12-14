6 Potret Atlet Cantik Alysha Newman, Kini Jadi Model dan Influencer

ATLET cantik Alysha Newman adalah atlet lompat galah wanita terbaik sepanjang masa. DIa tercatat telah memenangkan dua kali medali Olimpiade, dan menjadi pemegang rekor Kanada.

Selain menjadi atlet lompat galah, dia pun juga menekuni dunia model, dan belakangan menjadi influencer. Dilahirkan dan dibesarkan di London, Ontario, Alysha lulus dengan gelar Sarjana Kinesiologi sebelum memulai karir atletik profesionalnya.

Memang, selain prestasinya yang mengagumkan, penampilan Alysha pun tidak kalah memukau. Wajar saja, sebagai seorang model dia memang kerap membagikan penampilannya di akun Instagram miliknya.

Pose di Kursi

Pada postingan Alysha Newman ini terlihat ia menggunakan blazer berwarna dusty grey dan rok mini berwarna hitam. Lalu ia menambahkan stocking dan beberapa aksesoris. Ditambah sepatu heels berwarna putih membuatnya semakin cantik.

Costum Halloween

Pada postingan Alysha selanjutnya terlihat ia sedang menggunakan kostum halloween berua karakter Buzz di film Toy Story. Dia Terlihat sangat Hot karena kostumnya berupa bra dan celana dalam yang menyerupai kostum Buzz. Ia menambahkan stocking jaring-jaring berwarna putih.

Pose Berkarisma

Selanjutnya terlihat Alysha menggunakan Blazer crop dan mini skirt yang serupa. Ditambah dasi hitam yang panjang hingga ke bagian pinggang. Lalu ia membawa tas putih yang cantik.

“Awesome” Komen @Binter****

“Stunning” Komen @baoanhtra****.