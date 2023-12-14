DRAMA Korea terbaru bertabur bintang, Death's Game yang telah dinantikan banyak penonton baru saja menggelar konferensi pers perdananya pada Rabu (13/12/2023).
Bersama sang sutradara, Ha Byung-hoon, konferensi pers ini menghadirkan para aktor dan aktris papan atas yang menjadi pemeran di dalamnya. Mulai dari Park So-dam, Seo In-guk, Kim Ji -hoon, Sung Hoon, Choi Si-won, Kim Kang-hoon, Go Youn-jung, Kim Jae-wook, Jang Seung-jo, Lee Jae-wook, dan Kim Mi-kyung.
Penampilan para aktor dan aktris papan atas Korea tersebut kemarin di preskon, seperti dikutip dari Sportskeeda, Kamis (14/12/2023) sukses memukau publik dan para netizen di media sosial.
Park So-dam, Seo In-guk, Kim Ji -hoon, Sung Hoon, Choi Si-won, Kim Kang-hoon, Go Youn-jung, Kim Jae-wook, Jang Seung-jo, Lee Jae-wook, dan Kim Mi-kyung, hadir dengan tampilan visual yang begitu menawan dalam balutan busana bertemakan warna gelap sesuai dengan tema drama Death's Game yang mencekam dan misterius.
Fans tidak bisa berhenti memuji para pemeran Death’s Game di konferensi pers. Para Death's Game kebanyakan mengenakan pakaian dengan warna lebih gelap seperti hitam dan abu-abu.