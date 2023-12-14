Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesona Visual Bintang Drakor Death's Game di Konferensi Pers Sukses Pukau Penggemar

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:30 WIB
Pesona Visual Bintang Drakor Death's Game di Konferensi Pers Sukses Pukau Penggemar
Drakor Death's Game, (Foto: IMDB)
A
A
A

DRAMA Korea terbaru bertabur bintang, Death's Game yang telah dinantikan banyak penonton baru saja menggelar konferensi pers perdananya pada Rabu (13/12/2023).

Bersama sang sutradara, Ha Byung-hoon, konferensi pers ini menghadirkan para aktor dan aktris papan atas yang menjadi pemeran di dalamnya. Mulai dari Park So-dam, Seo In-guk, Kim Ji -hoon, Sung Hoon, Choi Si-won, Kim Kang-hoon, Go Youn-jung, Kim Jae-wook, Jang Seung-jo, Lee Jae-wook, dan Kim Mi-kyung.

Penampilan para aktor dan aktris papan atas Korea tersebut kemarin di preskon, seperti dikutip dari Sportskeeda, Kamis (14/12/2023) sukses memukau publik dan para netizen di media sosial.

Park So-dam, Seo In-guk, Kim Ji -hoon, Sung Hoon, Choi Si-won, Kim Kang-hoon, Go Youn-jung, Kim Jae-wook, Jang Seung-jo, Lee Jae-wook, dan Kim Mi-kyung, hadir dengan tampilan visual yang begitu menawan dalam balutan busana bertemakan warna gelap sesuai dengan tema drama Death's Game yang mencekam dan misterius.

(Foto: Instagram @shfanfun

Fans tidak bisa berhenti memuji para pemeran Death’s Game di konferensi pers. Para Death's Game kebanyakan mengenakan pakaian dengan warna lebih gelap seperti hitam dan abu-abu.

Halaman:
1 2
      
