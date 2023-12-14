5 Momen Bahagia Wisuda Iqbaal Ramadhan Lulus dari Monash University

IQBAAL Ramadhan tengah berbahagia, karena baru saja lulus kuliah. Ia baru saja membagikan momen bahagianya setelah dinyatakan lulus kuliah dari Monash University, Australia.

Melalui unggahannya di Instagram, aktor, model dan musisi berwajah tampan ini membagikan momen saat dirinya di wisuda.

“Alhamdulillah #lulusbro,” tulis Iqbaal dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa momen Iqbaal diwisuda menjadi sarjana dari ilmu Media Komunikasi? Berikut ulasannya sebagaimana dihimpun dari Instagram @iqbaal.e, Kamis (14/12/2023)

1. Pose pamer toga: Potret Iqbaal Ramadhan saat wisuda. Di foto ini dia memancarkan rona bahagianya setelah dinyatakan lulus. Berpose memakai toga sambil memamerkan tabung ijazah berwarna biru. Postingan tersebut menuai banyak ucapan selamat dari pengikutnya.

“Pacarku akhirnya lulus S1,” celetuk @umik***

“Iqbaal selamat, akhirnya ya selesai juga,” sambung @adelia***

2. Tampil keren: Gaya keren Iqbaal saat foto OOTD, dia memakai kemeja putih dipadukan dengan dasi hitam, celana hitam, pantofel. Bintang Dilan 1990 itu tambah keren dengan toga dan kacamata hitam yang membuat gayanya makin keren.