ZARA Klarifikasi Postingan yang Dianggap Hina Genosida Palestina: Itu Sebuah Kesalahpahaman

POSTINGAN terbaru jena fashion ZARA memang menimbulkan kemarahan banyak orang. Pasalnya, Zara dianggap menggunakan genosida yang terjadi di Palestina untuk kepentingan bisnisnya. Akibatnya, banyak orang menyerukan aksi boikot brand fashion peremium ini.

Setelah beberapa hari berlalu, ZARA pun akhirnya angkat suara terkait dengan campaign yang mereka sebut "The Jaket" itu. Menurut ZARA campaign tersebut sudah dicetuskan sejak Juli silam, dan foto yang ditampilkan itu ada foto yang diambil pada bulan September.

"Foto itu menampilkan patung yang belum selesai di studio sang pembuat patung, yang dibuat dengan tujuan menunjukkan kain buatan tangan dengan model artistik," tulis ZARA dalam akun Instagramnya.

"Sayangnya, beberapa orang merasa foto itu tidak layak -yang sekarang sudah dihapus dari postingan-, dan mereka melihat melenceng dari tujuan campaign dan foto ini. ZARA sangat menyayangkan kesalahpahaman ini, dan kami sangat menghargai apa yang tengah terjadi," tambah postingan tersebut.

Sayangnya, klarifikasi ZARA yang dianggap tidak meminta maaf ini hanya menambah kesal para netizen. Banyak akun centang biru dari luar negeri maupun Indonesia pun ikut berkomentar menanggapi statement dari ZARA tersebut.

"Thats it? really? LOL BYE BYE Zara forever," tutur redazere.

"Not buying until I see you posting the Palestinian flag with the caption #ceasefire," kata emmasworld.101

"🇵🇸🇵🇸🍉🍉 Baju zara udah aku jadikan keset dirumah," tulis juragan_99

"Man!pul4tiv3 c0w4rd," tambah manger dr Reisa, Astri Danuantari.