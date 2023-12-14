73 Nama Bayi Laki Laki Islami Modern
Share
https://women.okezone.com/read/2023/12/14/612/2938732/73-nama-bayi-laki-laki-islami-modern
INILAH 73 nama bayi laki-laki Islami modern ini bisa Anda jadikan inspirasi untuk diberikan kepada si kecil. Memberikan sebuah nama bagi sang buah hati merupakan salah satu tugas wajib para orang tua.
BACA JUGA:
Dalam agama Islam, nama bukan sekedar kata tanpa makna. Nama seseorang disebut sebagai salah satu doa yang akan terus mengiringi hingga akhir hayat. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mencoba memberikan nama terbaik dengan nuansa Islami namun modern.
Berikut rekomendasi 73 nama bayi laki-laki Islami modern dilansir dari berbagai sumber, Kamis (14/12/2023).
Aariz: Penyelesaian, pemecah masalah.
Azlan: Singa, pemberani.
Azka: Yang suci, yang paling bersih.
Bilal: Sahabat Nabi Muhammad, nama burung merpati.
Fayyadh: Yang mendapat keberuntungan atau bantuan.
Ghalib: Yang menang, yang mendominasi.
Hanzalah: Orang yang terlindungi oleh pohon kurma.
Harith: Penjaga, petani.
Khalid: Abadi, kekal.
Layth: Singa muda, kuat dan gagah.
Lu'ay: Cahaya, gemilang.
Mikail: Malaikat Mikail, malaikat yang bertugas atas urusan rezeki.
Najib: Mulia, terhormat.
Nizar: Cahaya bulan, menonjol atau terkenal.
Omar: Hidup yang lama, berumur panjang.
Zahir: Jelas atau terang.
Zaki: Cerdas atau berakhlak baik.
Zubair: Yang kuat atau berani.
Zuhaib: Bulan purnama atau terang.
Zain: Perhiasan atau kecantikan.
Zariq: Penjelasan atau terang.
Qudamah: Yang memimpin atau mendahului.
Raisul: Pemimpin atau pengurus.
Shahin: Elang atau burung pemangsa.
Tayyib: Yang baik atau bersih.