Potret Sheren Regina Artis Cilik 90-an, Sang Mantan Kekasih Eza Yayang

BAGI Anda yang besar di era 90-an pasti tidak asing dengan sosok Sheren Regina Dau. Dulu sebagai penyanyi, wajahnya kerap mewarnai layar kaca dengan teman anak-anak yang menghibur.

Namun kini Sheren sudah jarang muncul di layar kaca, dia lebih fokus menjadi ibu rumah tangga yang sudah memiliki dua anak. Melalui media sosial pribadinya, mantan kekasih Eza Yayang ini kerap mengunggah aktivitasnya, salah satunya saat menikmati menghabiskan waktunya dengan keluarga.

BACA JUGA:

Penasaran bagaimana momen Sheren Regina menghabiskan waktu santainya? Berikut rangkumannya dari Instagram @sheren.reginadau, Kamis (14/12/2023)

1. Foto di taman: Potret Sheren Regina Dau saat menikmati liburan bersama keluarga. Dia mengunjungi banyak tempat wisata, salah satunya adalah Urban Forest. Regina berfoto berlatar taman dengan pemandangan lampu yang sangat indah.