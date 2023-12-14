Viral Perwira Polisi Menangis Haru ketika Dipasangkan Pangkat, Kenapa?

KEHILANGAN pasangan tercinta memang menjadi salah satu hal yang menyakitkan. Meski begitu, hidup harus tetap terus berjalan. Hal inilah yang harus dirasakan seorang perwira polisi bernama Adi Pradhana.

Kisah sedihnya yang baru saja ditinggal oleh mendiang sang istri belakangan viral di media sosial. Cerita ini terungkap lewat video viral yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok, @ekoprasetyodsd.

Sang netizen pengunggah yang sekaligus juga rekan kerja sang perwira tersebut, memperlihatkan momen Adi tak kuasa menahan rasa sedihnya ketika rekan-rekan kerjanya lah yang memasangkan pangkat di seragamnya, yang mana semestinya sang istri lah yang memasangkan.

Pasalnya, di momen kenaikan pangkatnya menjadi seorang perwira, sang istri tercinta justru tidak bisa hadir karena baru saja meninggal beberapa minggu sebelumnya karena kecelakaan.