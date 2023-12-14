6 Potret Lucy Verasamy Gadis Cuaca yang Punya Tampilan Anggun

LUCY Verasamy merupakan reporter cuaca atau yang biasa disebut gadis cuaca di televisi Inggris. Beberapa televisi yang memakai jasanya yakni ITV Weather, ITV Racing, dan ITV’s Good Morning Britain dari King’s Lynn, Norfolk.

Perempuan yang lahir pada 2 Agustus 1980 di King’s Lynn, Norfolk, itu bersekolah di Silfield Primary School di Wymondham. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Framlingham College Junior School di Suffolk dan King Edward VII School di King’s Lynn, di mana ia mengambil A-Level Geography.

Selain pintar dan cantik, tentu saja penampilan Lucy didukung dengan body goalsnya. Berikut penampilan Lucy yang punya body goals seperti gitar spanyol seperti dilansir dari Instagram Pribadinya.

Pose Senyum Manis

Pada postingan Lucy ini terlihat ia mengenakan dress crew neck berwarna biru dongker. Rambutnya pendek sebahu dan berwarna keabuan.

Tampil Casual

Postingan selanjutnya memperlihatkan ia sedang mengenakan kemeja berwarna biru langit dengan sebuah celana jeans berwarna hitam. Lengan kemejanya digulung sedikit lalu Lucy menambahkan aksesoris berupa kacamata hitam.

Pose di Toko Bunga

Selanjutnya Terlihat Lucy sedang mengenakan kaos hitam polos ditambah rok berwarna biru. Dia pun nampak memamerkan senyum manisnya.