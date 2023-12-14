Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Lucy Verasamy Gadis Cuaca yang Punya Tampilan Anggun

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:07 WIB
6 Potret Lucy Verasamy Gadis Cuaca yang Punya Tampilan Anggun
Lucy Verasamy. (Foto: Instagram)
A
A
A

LUCY Verasamy merupakan reporter cuaca atau yang biasa disebut gadis cuaca di televisi Inggris. Beberapa televisi yang memakai jasanya yakni ITV Weather, ITV Racing, dan ITV’s Good Morning Britain dari King’s Lynn, Norfolk.

Perempuan yang lahir pada 2 Agustus 1980 di King’s Lynn, Norfolk, itu bersekolah di Silfield Primary School di Wymondham. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Framlingham College Junior School di Suffolk dan King Edward VII School di King’s Lynn, di mana ia mengambil A-Level Geography.

Selain pintar dan cantik, tentu saja penampilan Lucy didukung dengan body goalsnya. Berikut penampilan Lucy yang punya body goals seperti gitar spanyol seperti dilansir dari Instagram Pribadinya.

Pose Senyum Manis

Lucy Verasamy

Pada postingan Lucy ini terlihat ia mengenakan dress crew neck berwarna biru dongker. Rambutnya pendek sebahu dan berwarna keabuan.

Tampil Casual

Lucy Verasamy

Postingan selanjutnya memperlihatkan ia sedang mengenakan kemeja berwarna biru langit dengan sebuah celana jeans berwarna hitam. Lengan kemejanya digulung sedikit lalu Lucy menambahkan aksesoris berupa kacamata hitam.

Pose di Toko Bunga

Lucy Verasamy

Selanjutnya Terlihat Lucy sedang mengenakan kaos hitam polos ditambah rok berwarna biru. Dia pun nampak memamerkan senyum manisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement