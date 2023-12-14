Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Maria Vania dengan Lampu Disko, Kulit Mulusnya Bikin Mata Sulit Berpaling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |08:09 WIB
Gaya Maria Vania dengan Lampu Disko, Kulit Mulusnya Bikin Mata Sulit Berpaling
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Vania memang menjadi salah satu selebriti yang penampilannya kerap dinanti oleh para netizen. Presenter olahraga ini kerap tampil seksi nan menggoda dalam setiap outfit yang digunakan.

Seperti pada postingan terbarunya dia mengunggah potret seksi saat menjalani pemotretan. Vania tampil memukau pakaian dengan tema disko yang mencuri perhatian.

“Sweet like cotton candy,” tulis Vania dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @maria_vaniaa.

Pamer ketiak mulus

Maria Vania

Potret Maria Vania saat jalani pemotretan dengan tema disko. Dia memakai strepless dress aksen bling bling warna pink dengan dekorasi khas tempat disko.

Vania pose mengangkat satu tangannya sambil memamerkan ketiak mulusnya. Kulit putih dan mulusnya juga begitu terpancar.

“Keteknya mulus banget,” ujar @millea***

“Mulus banget ya,” sambung @labib***

Punya Tubuh mulus

Maria Vania

Di foto ini Maria Vania pose duduk bersila di bola disko sambil melipat kaki. Keseksian Maria Vania makin terpancar ketika dia memakai busana yang minim. Penampilan Maria Vania sukses mencuri perhatian.

Halaman:
1 2
      
