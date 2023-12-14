Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Emak-Emak Ngambek Gara-Gara Suami Beli Motor Salah Warna, Polantas Sampai Turun Tangan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |07:08 WIB
Viral Emak-Emak Ngambek Gara-Gara Suami Beli Motor Salah Warna, Polantas Sampai Turun Tangan
Viral Emak-Emak Ngambek. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAGI para perempuan, suami yang baik tentu saja yang mau mengikuti kemauan mereka. Tentu saja, ketika pria memaksakan kemauan mereka maka hasilnya tidak akan berakhir baik.

Seperti yang terjadi dengan pria satu ini. Alih-alih menuruti keinginan sang istri yang ingin membeli sebuah sepeda motor berwarna hitam, pria tersebut justru malah membeli sepeda motor berwarna merah.

Ujung-ujungnya, pertengkaran pun tidak bisa terhindarkan. Bahkan, sampai melibatkan polisi lalu lintas untuk menengahi keduanya yang masih terlibat ‘cekcok’ di jalan.

Viral Emak-Emak

Momen pertengkaran itu tampak terekam dalam sebuah video yang saat ini viral di media sosial, salah satunya di akun Instagram @nenktainment.

Terlihat sang suami bersama anaknya yang masih kecil duduk di atas sepeda motor berwarna merah yang baru saja dibeli. Namun, sang istri justru terlihat nangis sesenggukan di pinggir jalan yang lokasinya bersebelahan dengan sawah.

Usut punya usut, sang istri tak hanya merasa kecewa karena sang suami tidak memilih warna sepeda motor sesuai kemauannya, namun juga membeli sepeda motor bukan atas nama dirinya.

Meski sempat dibujuk untuk pulang, sang istri masih tampak kesal dan terus menangis. Bahkan polisi yang berhenti dengan mobil patwalnya itu juga tak berhasil membujuk perempuan berhijab itu.

Video tersebut juga berhasil mendapatkan berbagai macam reaksi dari netizen. Beberapa diantaranya menyayangkan sikap sang suami yang dinilai tidak pengertian.

