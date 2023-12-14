4 Tips Simpel Kecilkan Pori-pori Wajah Supaya Gak Jadi Kulit Jeruk

KONDISI kulit wajah dengan pori-pori besar, jadi salah satu masalah umum yang dialami banyak orang, baik perempuan atau pun pria. Kondisi kulit seperti ini biasanya disebabkan oleh genetika.

Meski memang ada berbagai faktor lainnya yang menyebabkan pori-pori tampak besar salah satunya adalah keringat dan sebum atau minyak yang keluar dari kelenjar kulit.

Pori-pori wajah sendiri tidak bisa dikecilkan secara permanen. Namun, Anda bisa meminimalkan ukuran pori-pori ini, dengan berbagai cara. Berikut ini adalah beberapa cara yang mungkin dapat dicoba untuk mengecilkan pori-pori, dikutip dari ClevelandClinic, Kamis (14/12/2023).

1. Ikuti rangkaian perawatan kulit yang baik: Artinya, gunakan pembersih yang lembut untuk mencuci muka di pagi dan sore hari. Untuk menjaga pori-pori bersih dari minyak berlebih, pastikan Anda hanya menggunakan produk berlabel bebas minyak atau nonkomedogenik (artinya tidak akan menyumbat pori-pori).

2. Wajib pakai sunscreen: Sebab, perlindungan dari sinar matahari adalah suatu keharusan untuk menghindari hilangnya kolagen dan elastin akibat kerusakan kulit. Pakai sunscreen dengan SPF tinggi dalam rutinitas perawatan kulit di siang hari, lalu tambah dengan pakai topi juga bisa membantu melindungi wajah dari sinar UV.

