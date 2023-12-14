5 Tempat Wisata Terbaik di Bandung buat Morning Person, Pesonanya Segarkan Jiwa Raga

BANDUNG, Jawa Barat punya banyak pilihan tempat wisata buat semua level, termasuk bagi kalangan morning person atau orang yang merasa waktu terbaiknya adalah sebelum siang datang.

Bagi yang menyukai keindahan pagi dan ingin mengisi waktu liburan dengan aktivitas yang menyegarkan, Bandung menawarkan sejumlah destinasi yang cocok untuk Anda nikmati.

Berikut 5 rekomendasi tempat wisata di Bandung yang akan memberikan pengalaman pagi yang tak terlupakan.

Payung Teduh, Dago

Payung Teduh menjadi salah satu, rekomendasi tempat wisata yang harus Anda datangi saat pagi. Lokasinya ada di Komplek Citra Green Dago Blok M No 7, Dago Atas, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dago Bandung

Anda dapat menikmati pemandangan matahari terbit maupun terbenam khas Kota Bandung di area perbukitan Dago secara gratis. Namun, suasana pagi di kawasan ini pun tak kalah memukau. Kabut pagi yang menyelimuti pegunungan seakan-akan membawa Anda ke sebuah dunia lain.

Perkebunan Teh Cukul

Bagi Anda tipikal ‘morning person’, cobalah untuk datang sebelum matahari mulai menampakkan sinarnya di kawasan perkebunan teh Cukul.

Berlokasi di Jalan Cukul, Sukaluyu, Kecamatan Pengalengan, lanskap hijau dari perkebunan teh ini sejenak akan membuat Anda lupa dengan berbagai hiruk pikuk kota dan tumpukkan pekerjaan. Anda yang ingin masuk ke kawasan perkebunan teh Cukul, tak perlu membayar tiket masuk alias gratis.

Sunrise Point Cukul (IG)

Teh Jangkung Malabar

Terletak di Banjarsari, Pangalengan, perkebunan teh ini menyuguhkan pemandangan yang tak jauh berbeda dengan perkebunan teh Cukul.

Suasananya asri dan tenang, deretan perbukitan berdiri dengan kokoh dikelilingi vegetasi hijau dan pastinya pepohonan teh. Wisatawan yang datang biasanya akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Tak hanya bisa menikmati pemandangan sunrise yang indah, Anda juga bisa berkemah, hingga berswafoto di sini.