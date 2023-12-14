Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Minuman Bersoda Bisa Atasi Makanan yang Nyangkut di Kerongkongan? Begini Faktanya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:00 WIB
Minuman Bersoda Bisa Atasi Makanan yang Nyangkut di Kerongkongan? Begini Faktanya
Minuman bersoda bisa atasi masalah tenggorokan? (Foto: New Atlas)
BANYAK orang berupaya mengatasi masalah makanan yang tersangkut di tenggorokan dengan minuman bersoda. Minuman jenis karbonasi itu diyakini bisa membantu makanan yang tiba-tiba nyangkut di kerongokongan.

Hanya saja dilaporkan New Atlas, Kamis (14/12/2023) ini ada fakta yang sangat berbeda dengan anggapan tersebut. Sebuah studi yang dilakukan oleh ilmuwan dari Amsterdam University Medical Centers (Amsterdam UMC) ternyata mengatakan bahwa cara tersebut hanyalah mitos belaka.

Mereka bahkan menyarankan agar hal tersebut tidak dijadikan cara andalan untuk mengatasi masalah makanan yang tersangkut di tenggorokan.

"Sedihnya ada dokter yang merekomendasikan cara tersebut," ujar Arjan Bredenoord, salah satu penliti dari Amsterdam UMC.

Minuman bersoda

Dia mengatakan makanan yang tersangkut di tenggorokan merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya kondisi itu bisa menyebabkan rasa sakit. Apalagi orang yang mengalaminya bakal kesulitan untuk menelan air liur.

“Ini bisa sangat berbahaya, jadi penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang tepat,” kata Arjan Bredenoord.

Dari situ mereka kemudian melakukan perbandingan antara menggunakan minuman bersoda dan endoskopi dalam mengatasi masalah makanan nyangkut di tenggorkan. Dalam percobaan itu direkrut 51 orang dewasa. Mereka kemudian disimulasikan mengalami makanan yang tersangkut ditenggorokan.

Halaman: 1 2
1 2
      
