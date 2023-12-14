Daging Kambing Sebabkan Hipertensi, Mitos atau Fakta?

DAGING kambing menjadi salah satu bahan utama masakan yang mudah diolah menjadi berbagai menu makanan. Umumnya, masyarakat menyajikan makanan ini dalam bentuk sate, gulai, ataupun tongseng.

Olahan daging kambing banyak digemari pencinta kuliner. Namun, sebagian masyarakat kerap kali takut, sebab daging kambing dapat memicu datangnya penyakit hipertensi.

Terkait hal tersebut, Dokter sekaligus Influencer Kesehatan, dr. Tirta, melalui Instagram pribadinya @dr.tirta dan @pengpenggpeng, menjelaskan soal efek mengonsumsi daging kambing yang kerap membuat masyarakat resah.

Menurutnya daging kambing bukan menjadi faktor utama penyebab tekanan darah tinggi. Namun, makanan asin yang berlebihan dapat memicu hipertensi. Dirinya menegaskan mitos beredar bahwa daging kambing menyebabkan darah tinggi adalah tidak benar. Faktanya, makanan itu memiliki protein tinggi yang baik untuk tubuh.