HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri Dibandingkan di Negara Sendiri? Ini Jawabannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |03:00 WIB

Pengobatan di luar negeri dianggap lebih baik ketimbang di Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEIRING dengan berjalannya waktu, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk berobat ke luar negeri sebagai alternatif dari penyembuhan penyakitnya. Bahkan banyak dari mereka yang menganggap bahwa pengobatan di luar negeri jauh lebih baik daripada pengobatan di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Chief Digital Transformasi Office (DTO) Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes RI, Setiaji, ST., M.SI menjelaskan bahwa kejadian seperti itu dikarenakan adanya problem, terutama pada sisi kualitas.

“Jadi problemnya itu adalah karena dokter juga ya, tidak punya banyak waktu untuk menangani pasiennya, intinya pada sisi kualitas,” kata Setiaji saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.

Lebih lanjut menurutnya, yang menjadi alasan kedua yaitu dari sisi peralatan kesehatan. Oleh sebab itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI mulai merencanakan sebuah program untuk seluruh Rumah Sakit di daerah melengkapi peralatan kesehatannya. Sehingga teknologi yang digunakan yaitu teknologi terbaru.

Rumah Sakit

Selain itu, dalam segi obat-obatan, Indonesia sendiri juga masih memiliki harga yang relatif tinggi untuk beberapa obat dengan penyakit yang ternyata jika dilakukan pengobatan di luar negeri bisa lebih murah. Sehingga hal itu juga dapat menjadi faktor pendukung masyarakat lebih banyak memilih menjalani pengobatan di luar negeri.

“Dan kemudian juga beberapa obat-obatan, makanya sekarang bisa dilihat beberapa obat-obatan seperti kanker, jantung, dan lain sebagainya itu kita buka gitu transparansi ke publik. Karena kayak kenapa di Malaysia lebih murah sampai ada jastipnya. Oleh karena itu, dengan transparansi diharapkan itu tadi dalam rangka memperbaiki harga obat supaya lebih murah,” ucap Setiaji.

(Leonardus Selwyn)

      
