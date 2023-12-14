Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Hal yang Bikin Jerawat Memburuk, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:03 WIB
3 Hal yang Bikin Jerawat Memburuk, Apa Saja?
Jerawat memburuk. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang sering mengeluh jerawatnya tidak segera sembuh. Apalagi saat terjadi lonjakan hormon seks (androgen) yang membuat kelenjar minyak di wajah menjadi lebih aktif.

Wajah menghasilkan sebum banyak dan sehingga pori-pori jadi tersumbat. Ditambah lagi, dengan menempelnya debu, kotoran, dan bahkan bakteri akan menimbulkan reaksi peradangan pada kulit yang kemudian menjadi jerawat.

 jerawat

“Acne vulgaris atau jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering kita temukan di praktek. 47 sampai 90 persen remaja dan dewasa muda di dunia pernah bermasalah dengan jerawat," jelas dr Dian Pratiwi, Sp.KK, FINSDV, FAADV, CCA.

 BACA JUGA:

"Jerawat membutuhkan terapi jangka panjang yang mungkin bisa mencapai tahunan dan terkadang memiliki dampak yang signifikan pada psikologis hingga kualitas hidup pasien, karena itu penanganan jerawat harus secara personal dan berfokus pada pasien," tambahnya.

Dokter Kulit dan Kelamin Erha Derma Center Kemanggisan ini menyebut, ketika bicara tentang kulit sehat bukan saja tentang skin barrier tetapi juga sistem imun kulit yang baik dan juga mikrobioma yang seimbang.

"Kulit yang tidak sehat sedikitnya mengalami gangguan satu dari tiga pertahanan kulit. Mikrobioma yang tidak seimbang bisa menyebabkan beberapa penyakit kulit termasuk tentunya acne atau jerawat," kata dr Dian.

Nah, berikut adalah beberapa kebiasaan yang membuat jerawat sulit sembuh.

1. Tangan 'gatel' menyentuh wajah

Menyentuh wajah terlalu sering memungkinkan tumbuhnya jerawat dan dapat menyebabkan jerawat membandel. Meskipun Anda mungkin memiliki keinginan untuk memencet jerawat, hal itu akan membuat jerawat membutuhkan waktu lebih lama untuk dibersihkan dan meningkatkan risiko hiperpigmentasi pasca inflamasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/611/3191120//jerawat_dahi-pBqK_large.jpg
Bukan Dipencet, Ini 5 Cara Menghilangkan Jerawat Dahi Membandel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/611/3188479//jerawat-khjN_large.jpg
Cara Mengatasi Timbulnya Jerawat Jelang Haid, Ini Tips Mengatasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513//jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/611/3173576//kulit-Las2_large.png
Jaga Skin Barrier, Ini 3 Tips Merawat Kulit Berjerawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416//jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172413//jerawat-Odxc_large.jpg
5 Cara Ampuh Hempaskan Jerawat Bandel!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement