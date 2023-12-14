Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Tips Alami Atasi Kecemasan, Hindari Alkohol dan Kurangi Kafein

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |23:00 WIB
4 Tips Alami Atasi Kecemasan, Hindari Alkohol dan Kurangi Kafein
Tips alami atasi kecemasan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BEBERAPA orang tanpa disadari kerap mengalami kecemasan. Tentunya hal ini harus segera diatasi agar tidak menyebabkan dampak yang berbahaya di kemudian hari.

Kecemasan yang tidak terkendali dapat berdampak besar pada kualitas hidup seseorang. Anda dapat mengatasi hal tersebut dengan mencoba beberapa tips-tips. Merangkum dari Healthline Kamis (14/12/2023), berikut ulasannya.

1. Tetap Aktif

Olahraga teratur bukan hanya tentang kesehatan fisik tetapi juga dapat sangat membantu kesehatan mental Anda. Sebuah studi 2021 menemukan bahwa orang dengan gaya hidup aktif secara fisik memiliki risiko 60 persen lebih rendah terkena gangguan kecemasan.

Risiko yang lebih rendah ini dibandingkan dengan individu yang dicocokkan dalam populasi umum sekitar 400.000 orang yang diikuti selama 21 tahun. Efek anti-kecemasan dari olahraga dapat berasal dari berbagai alasan. Olahraga dapat mengalihkan perhatian Anda dari sesuatu yang menimbulkan rasa cemas.

Kecemasan

2. Hindari Alkohol

Sebuah studi pada 2019 menegaskan bahwa ada hubungan antara kecemasan dan konsumsi alkohol, dengan gangguan kecemasan dan gangguan penggunaan alkohol yang terjadi bersamaan.

Minum alkohol dalam jumlah banyak dapat mengganggu keseimbangan pembawa pesan otak, yang disebut neurotransmiter, yang bertanggung jawab atas kesehatan mental yang positif. Gangguan ini menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan gejala kecemasan tertentu.

