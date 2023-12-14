Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aulia Rahman Kerap Konsumsi Jahe Hangat untuk Jaga Kesehatan, Yuk Kenali Berbagai Manfaatnya

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:00 WIB
Aulia Rahman Kerap Konsumsi Jahe Hangat untuk Jaga Kesehatan, Yuk Kenali Berbagai Manfaatnya
Manfaat jahe bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ARTIS cantik Aulia Rahman belum lama ini merilis single terbarunya yang berjudul 'Bertahan Untukmu'. Saat ini dia tengah sibuk mempromosikan single tersebut di masyarakat.

Tak heran jika Aulia Rahman mengaku sempat mengalami masalah kesehatan akibat rutinitas padat yang dijalaninya. Namun Aulia rupanya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi penyakitnya. Salah satunya adalah mengonsumsi jahe hangat.

"Aku biasanya kalau sudah merasa gak enak badan atau kurang fit biasanya minum jahe hangat, menurutku itu membantu banget,” ujar Aulia Rahman saat diwawancarai Okezone, Kamis 13 Desember 2023.

Seperti diketahui, jahe dikenal dengan cita rasanya yang hangat dan aromanya yang khas. Bukan hanya lezat untuk dijadikan bumbu masakan tetapi jahe juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan terutama dalam meningkatkan imunitas tubuh.

Manfaat konsumsi jahe

Dilansir dari Medical News Today, dalam sebuah penelitian pada 2013 para peneliti melihat efek jahe segar dan kering pada salah satu virus pernapasan di sel manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa jahe segar dapat membantu sistem pernapasan namun jahe kering tidak memberikan efek yang sama.

Selanjutnya pada sebuah Studi cross-sectional pada 2017 menunjukan bahwa konsumsi jahe setiap hari dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat melindungi terhadap penyakit kronis dan mendukung pemulihan dari penyakit lain seperti flu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement