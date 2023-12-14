Aulia Rahman Kerap Konsumsi Jahe Hangat untuk Jaga Kesehatan, Yuk Kenali Berbagai Manfaatnya

ARTIS cantik Aulia Rahman belum lama ini merilis single terbarunya yang berjudul 'Bertahan Untukmu'. Saat ini dia tengah sibuk mempromosikan single tersebut di masyarakat.

Tak heran jika Aulia Rahman mengaku sempat mengalami masalah kesehatan akibat rutinitas padat yang dijalaninya. Namun Aulia rupanya memiliki cara tersendiri untuk mengatasi penyakitnya. Salah satunya adalah mengonsumsi jahe hangat.

"Aku biasanya kalau sudah merasa gak enak badan atau kurang fit biasanya minum jahe hangat, menurutku itu membantu banget,” ujar Aulia Rahman saat diwawancarai Okezone, Kamis 13 Desember 2023.

Seperti diketahui, jahe dikenal dengan cita rasanya yang hangat dan aromanya yang khas. Bukan hanya lezat untuk dijadikan bumbu masakan tetapi jahe juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan terutama dalam meningkatkan imunitas tubuh.

Dilansir dari Medical News Today, dalam sebuah penelitian pada 2013 para peneliti melihat efek jahe segar dan kering pada salah satu virus pernapasan di sel manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa jahe segar dapat membantu sistem pernapasan namun jahe kering tidak memberikan efek yang sama.

Selanjutnya pada sebuah Studi cross-sectional pada 2017 menunjukan bahwa konsumsi jahe setiap hari dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat melindungi terhadap penyakit kronis dan mendukung pemulihan dari penyakit lain seperti flu.