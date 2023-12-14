5 Makanan Ampuh Sembuhkan Sakit Kepala

SAKIT kepala adalah hal yang tidak menyenangkan. Ketika sakit kepala datang menyerang, seseorang jadi sulit untuk beraktivitas. Oleh karena itu, ketika sakit kepala datang, harus cepat disembuhkan.

Tidak melulu harus dengan obat, sakit kepala juga dapat disembuhkan menggunakan makanan- makanan sehat, seperti sayur dan buah. Tentunya makanan sehat dan alami ini memberikan kesembuhan tanpa efek samping untuk tubuh.

Lantas, makanan apa saja yang dipercaya ampuh sembuhkan sakit kepala? Simak tangkuman informasi dari Real Simple berikut ini, Kamis (14/12/2024).

1. Pisang

Sakit kepala banyak penyebabnya. Jika sakit kepala menyerang karena kelaparan, cobalah untuk mengonsumsi pisang. Pisang dikemas dengan serat penghilang rasa lapar.

Menurut Pasquariello selaku ahli diet, serat dapat memperlambat pencernaan, meningkatkan rasa kenyang, dan membuat Anda kenyang lebih lama.

Pasquariello juga mencatat bahwa serat mengatur sistem pencernaan, berkontribusi pada kesehatan sumbu usus-otak dan mungkin mengurangi risiko gangguan tertentu pada sistem saraf pusat termasuk migrain.

2. Semangka

Sementara untuk sakit kepala karena dehidrasi, jangan lupa untuk mengonsumsi semangka segar. Sekitar 90 persen dari buah merah muda ini terbuat dari air, jadi memakannya dapat membantu mengembalikan keseimbangan cairan tubuh Anda dan mengurangi dehidrasi.

Selain itu, Casey Kelley, MD, ABoIM, spesialis pengobatan integratif bersertifikat, dan pendiri dan direktur medis Case Integrative Health mengatakan, “Semangka mengandung elektrolit seperti kalium yang hilang melalui keringat selama dehidrasi.”

Namun perlu diingat, makan semangka bukanlah pengganti air minum atau cairan elektrolit. Jadi jangan lupa tetap menghidrasi tubuh dengan air mineral dan menambah asupan cairan tubuh dengan semangka.

3. Makanan berdaun hijau

Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan lobak Swiss mungkin juga bermanfaat bagi sakit kepala. "Daun hijau adalah sumber magnesium yang sangat baik yang terkait dengan pencegahan dan bantuan migrain," kata Dr. Kelley.

Mereka juga penuh dengan riboflavin, vitamin B yang ditemukan untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan migrain pada beberapa orang, catatnya.

"Akhirnya, sayuran ini kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan beta-karoten; antioksidan mengurangi stres oksidatif dan peradangan, yang dapat berkontribusi pada serangan migrain pada beberapa orang" ucap Dr. Kelley.