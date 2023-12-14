Mengenal Varikokel, Penyakit yang Diderita Pria Usai Pubertas

MENGENAL Varikokel merupakan pembesaran pembuluh darah di dalam skrotum. Penyakit ini dapat diderita laki-laki yang telah mengalami pubertas.

Merangkum dari Mayo Clinic, Kamis (14/12/2023), varikokel akan menyebabkan masalah pada perkembangan produksi sperma. Penyakit ini terjadi saat darah menumpuk dalam pembuluh darah dan tidak mengalir ke skrotum.

Maka demikian, sangat dianjurkan melakukan pengobatan medis untuk mengatasi komplikasi dalam waktu jangka panjang.

Gejala Varikokel

Berikut ini gejala yang mungkin muncul pada penderita varikokel, antara lain:

1. Infertilitas atau kemandulan

2. Pembengkakan pada skrotum

3. Rasa nyeri dan tidak nyaman saat berdiri

4. Testis berukuran lebih kecil dari biasanya

Penyebab Varikokel

Dilansir dari Cleveland Clinic, penyebab utama varikokel adalah kerusakan katup pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi jalan aliran darah dari testis ke tubuh. Katup membantu darah bergerak ke jantung. Sementara vena testis berguna mengangkut darah.

Jika katup tidak dapat berfungsi, hal ini akan menyebabkan kerusakan pada aliran pembuluh darah. Oleh karena itu, pembuluh darah akan menumpuk dan membengkak.