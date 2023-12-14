Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Inul Daratista Konsumsi Biji Pepaya, Ternyata Ini Manfaatnya bagi Kesehatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |01:04 WIB
Inul Daratista Konsumsi Biji Pepaya, Ternyata Ini Manfaatnya bagi Kesehatan
Manfaat konsumsi biji pepaya. (Foto: Freepik.com)
KEHIDUPAN seorang artis tentunya selalu jadi sorotan dan perbincangan di media sosial. Salah satunya adalah Inul Daratista yang belakangan mencuri perhatian karena mengonsumsi buah pepaya sekaligus dengan bijinya.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok penggemar sang diva dangdut. Dalam video itu terlihat Inul tengah santai di rumah duduk di meja makan sambil menyantap buah pepaya.

"Makanan sehat malam ini, bangun tidur, karena tidurnya sore, kerjanya dari pagi tadi," kata Inul dalam video itu.

Kemudian Inul pun memakan potongan buah pepaya yang menggugah selera. Dia juga mereview rasa buah tersebut.

Pepaya

"Enak banget, manis, pahit. Nggak apa-apa makan sama bijinya,vitaminnya tinggi," ucap Inul.

Video tersebut pun viral dan sudah ditonton lebih dari 5,3 juta akun, 57,4 ribu likes, dan ribuan komentar. Tidak sedikit dari mereka yang menyoroti biji pepaya yang dikonsumsi pemilik goyang ngebor ini.

Lantas sebenarnya boleh nggak sih konsumsi buah pepaya? Dan apa manfaatnya untuk kesehatan?

Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia dr Dicky Budiman, M.Sc.PH menjelaskan biji pepaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Sebab di dalam biji pepaya mengandung antioksidan yang tinggi.

"Kalau bicara antioksidan bisa bermanfaat mencegah kanker, mencegah gangguan kesehatan secara umum, dan juga memberikan manfaat pada banyak organ," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal pada Rabu (13/12/2023).

