Cara Menyembuhkan Gabagen pada Anak-Anak dan Bayi

INILAH cara menyembuhkan gabagen pada anak-anak dan bayi yang tentunya akan menjadi informasi berharga bagi para orangtua. Sementara diketahui Gabagen atau campak (rubela) merupakan penyakit menular yang umum terjadi pada usia anak-anak dan bayi.

Penyakit campak terjadi akibat infeksi virus paramyxovirus. Penularannya melalui udara atau kontak langsung dengan cairan tubuh dari orang yang terinfeksi.

Umumnya gejala campak dapat berupa batuk, pilek, dan ruam berwarna merah kecoklatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Terkadang disertai demam tinggi hingga 40 derajat celcius.

Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, ada sekitar 110.000 angka kematian di seluruh dunia akibat campak pada 2017.

Kebanyakan dari korban terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Hal yang penting dari laporan tersebut penyakit ini juga bisa menyerang orang usia dewasa khususnya bila saat mereka anak-anak belum pernah mengalaminya.

Berikut Okezone merangkum cara menyembuhkan gabagen pada anak-anak dan bayi melansir Mayo Clinic, Kamis (14/12/2023).

1. Pemberian Vaksin Pasca-Paparan

Anak-anak dan bayi belum memiliki kekebalan terhadap gabagen. Oleh karena itu mereka memerlukan vaksinasi campak untuk mencegah infeksi virus.

Meski demikian, vaksinasi juga dapat diberikan 72 jam setelah paparan untuk memberikan perlindungan. Jika campak masih berkembang, gejalanya biasanya akan lebih ringan dan berlangsung lebih singkat.

2. Istirahat dan Perawatan Simtomatik

Tidak ada pengobatan khusus yang diperlukan bagi anak-anak yang terinfeksi gabagen. Namun, orangtua dapat memberikan perawatan simtomatik untuk membantu meredakan gejala yang dialami.

Pastikan anak istirahat cukup dan hindari aktivitas yang berat. Kemudian berikan juga cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Jika perlu, orangtua dapat menggunakan larutan rehidrasi untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang.