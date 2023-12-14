Ibu Hamil dan Menyusui Dilarang Gunakan Vaksin Jenis Inavac, Ini Alasannya

SEIRING dengan peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, potensi perawatan rumah sakit juga akan ikut meningkat. Menyikapi kondisi ini, pemerintah menyediakan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat yaitu Inavac dan Indovac.

Akan tetapi, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan pada kelompok Ibu Hamil (bumil) dan Ibu Menyusui (busui) belum bisa menggunakan vaksin jenis Inavac.

“Kelompok bumil dan busui belum bisa diberikan vaksin untuk merk Inavac ini,” kata Ngabila kepada MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu dikarenakan pada vaksin jenis Inavac, belum teruji secara klinis pada fase tiga. Sehingga masih membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai vaksin tersebut terutama pada kalangan bumil, busui, dan anak-anak.

Lebih lanjut, Ngabila menjelaskan pada proses keamanannya juga belum ada data mengenai vaksin pada ketiga kelompok itu. Sehingga vaksin Inavac belum bisa diberikan kepada kelompok tersebut.

Lantas apa perbedaannya antara Inavac dengan Indovac?

Pada vaksin Indovac memiliki kandungan protein subunit rekombinan yang mirip dengan merk vaksin lain seperti Zifivax. Sedangkan pada Inavac kandungannya memiliki inactivated virus yang mirip dengan Sinovac.