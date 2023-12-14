Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ibu Hamil dan Menyusui Dilarang Gunakan Vaksin Jenis Inavac, Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |05:00 WIB
Ibu Hamil dan Menyusui Dilarang Gunakan Vaksin Jenis Inavac, Ini Alasannya
Vaksin Covid-19. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEIRING dengan peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, potensi perawatan rumah sakit juga akan ikut meningkat. Menyikapi kondisi ini, pemerintah menyediakan dua jenis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat yaitu Inavac dan Indovac.

Akan tetapi, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan pada kelompok Ibu Hamil (bumil) dan Ibu Menyusui (busui) belum bisa menggunakan vaksin jenis Inavac.

“Kelompok bumil dan busui belum bisa diberikan vaksin untuk merk Inavac ini,” kata Ngabila kepada MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu dikarenakan pada vaksin jenis Inavac, belum teruji secara klinis pada fase tiga. Sehingga masih membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai vaksin tersebut terutama pada kalangan bumil, busui, dan anak-anak.

Covid-19

Lebih lanjut, Ngabila menjelaskan pada proses keamanannya juga belum ada data mengenai vaksin pada ketiga kelompok itu. Sehingga vaksin Inavac belum bisa diberikan kepada kelompok tersebut.

Lantas apa perbedaannya antara Inavac dengan Indovac?

Pada vaksin Indovac memiliki kandungan protein subunit rekombinan yang mirip dengan merk vaksin lain seperti Zifivax. Sedangkan pada Inavac kandungannya memiliki inactivated virus yang mirip dengan Sinovac.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/483/3159089/covid-4gkh_large.jpg
Waspada Covid-19 Varian Stratus, Gejala Suara Serak Mirip Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/481/3152857/waspada_varian_baru_covid_stratus_dimula_dengan_suara_serak-Eabc_large.jpg
Waspada! Varian Baru Covid Stratus, Dimula dengan Suara Serak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146428/covid_19-mrDV_large.jpeg
Gejala Khas Covid-19 Nimbus, Sakit Tenggorokan hingga Nyeri Otot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146405/covid_19-1hMx_large.jpeg
Awas Terinfeksi Covid-19, Ahli Paru Bocorkan Tips agar Tak Mudah Tertular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/481/3146339/menkes-3aJV_large.jpeg
Waspada Covid-19, Menkes: Kalau Batuk-Batuk Segera Tes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/481/3145740/neymar-kOUA_large.jpg
Neymar Positif Covid-19, Ini Gejala yang Dialami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement